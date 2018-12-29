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Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 19:24 | Son Güncelleme

Çankırı'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

Türk Ocakları Çankırı Şubesi ve Kamu-Sen Çankırı Temsilciliği üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kucaklama Taşı mevkisinde bir araya gelen grup, kar yağışı altında "Yaşasın tam bağımsız Doğu Türkistan", "Doğu Türkistan kan ağlıyor" yazılı pankartlar taşıdı ve Türk bayraklarıyla Anıt Alanı'na yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Ocakları Çankırı Şube Başkan Vekili Fatih Eroğlu, Doğu Türkistan'da son zamanlarda yaşanan zulüm ve katliamların ayyuka çıktığını söyledi.

Doğu Türkistan halkının eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulme maruz kaldığını belirten Eroğlu, "Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik baskıcı politikalarının zirveye çıktığı bir dönem içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz zamanda insanlığın vicdanı sık sık sorgulanır oldu." dedi.

Türkiye'nin adeta dünyanın vicdanı haline geldiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Myanmar, Filistin, Irak, Suriye, Mısır'da yapılan insan hakları ihlalleri konusunda en gür ses Türkiye'den çıktı. Elbette ki Uygur Türkleri'nin yaşadığı eşi benzeri görülmemiş bu zulüm ve baskıya Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bundan böyle de sessiz kalması düşünülemez. Doğu Türkistan baskı altındadır. Bu baskının bütün dünyanın ortak çabası ile ortadan kaldırılması için elbette Türkiye daha çok çalışmalı ve insani bir davranış olarak Müslüman Uygur Türkleri'ne uygulanan bu baskıların ortadan kaldırılması için elinden gelen gayreti ortaya koymalıdır."

Basın açıklamasının ardından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Turan'da Bir Öksüz Vatan Doğu Türkistan" konulu panel düzenlendi.

Etkinliğe Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, MHP İl Başkanı Hidayet Çelik, Kamu-Sen İl Temsilcisi İsmail Ayhan, sendika ve Türk Ocakları üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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çankırı Doğu Türkistan Kamu-Sen Türk Ocakları yürüyüş

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