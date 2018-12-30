Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

Aksaray'da, sivil toplum kuruluşları Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla öğle namazına müteakip Ulu Cami'de bir araya gelen grup, "Katil Çin Türkistan'dan defol" ve "Yaşasın tam bağımsız Doğu Türkistan" sloganlarıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Doğu Türkistan'da 69 yıldır fiili bir işgal ve sistematik asimilasyon politikası uygulanmaktadır. Çin, o bölgenin zenginliklerini sömürüyor ve bölgedeki Müslüman Türkleri imha etmek istiyor." dedi.

Aksaray'da 35 milyon Doğu Türkistanlının sesini, soluğunu ve derdini anlatma fırsatı bulduklarını dile getiren Tümtürk, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan diye bir coğrafya var. Bu coğrafya hepinizin, hepimizin. Bin yıl önce ecdadımızın bize yadigar bıraktığı Müslüman Türk'ün vatanıdır. Bugün Doğu Türkistan'da 35 milyon Müslüman Türk var ama Çin 1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan'ı 69 yıldır fiili bir işgal ve sistematik bir soykırımla adeta yok etmeye çalışıyor. Doğu Türkistan'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleri sömürülerek adeta o bölgenin bütün zenginlikleri bedava Çin'e aktarılıyor ve o bölgedeki Müslüman Türkler açlığa ve sefalete sürükleniyor. Çin, bununla da yetinmiyor ve bugün Doğu Türkistan'ın gerçek sahipleri olan 35 milyon Müslüman Türk'ü komple imha ederek tarihi Türk İslam beldesi olan Doğu Türkistan'ı bitirmek istiyor."

