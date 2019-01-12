HABER

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

Uşak'ta, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

Uşak Kardeşlik Platformunca, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Belediye önünde toplanan platform üyeleri, İsmet Paşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Doğu Türkistan ve Türk bayrakları taşıyan grup, Çin zulmünü eleştiren pankartlar açtı.

Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Sezer, grup adına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Çin'in, Doğu Türkistan halkını toplama kamplarına gönderdiğini anımsatan Sezer, "Şu anda aramızda oradan iki yıl önce, üç yıl önce, beş yıl önce gelmiş, zulmün, işkencenin ve soykırımın canlı şahitleri var. 72 yaşındaki annesi hapiste olan, eşi hapiste olan, çocuklarından iki yıldır hiçbir haber alamayan, ailesinin tamamı toplama kamplarında tutulan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var." diye konuştu.

Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye seslerini duyurmak için gelen Erşidin Erkin de zulmün 10 yıldır sürdüğünü dile getirdi.

Erkin, kendi topraklarında Müslüman olduklarını söylemeden büyüdüklerini belirterek, "Doğu Türkistan'da eskiden zulüm yapıyorlardı ama artık direkt öldürüyorlar. Çinlileştirme politikası adı altında her aileye bir Çinli ajan yerleştiriyorlar. Ailelerin erkekleri yok. Onlar sadece ailelerimize değil kızlarımıza, namuslarımıza kadar uzandılar. Erkekleri hapse atıyorlar. Beş milyona yakın Doğu Türkistanlı hapishanede. Suçu ise Türk ve Müslüman olmak." dedi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Bursa’da çay taştı, tarım alanları su altında kaldıBursa’da çay taştı, tarım alanları su altında kaldı
Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı (3)Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan uşak

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.