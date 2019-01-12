Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

Uşak Kardeşlik Platformunca, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Belediye önünde toplanan platform üyeleri, İsmet Paşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Doğu Türkistan ve Türk bayrakları taşıyan grup, Çin zulmünü eleştiren pankartlar açtı.

Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Sezer, grup adına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Çin'in, Doğu Türkistan halkını toplama kamplarına gönderdiğini anımsatan Sezer, "Şu anda aramızda oradan iki yıl önce, üç yıl önce, beş yıl önce gelmiş, zulmün, işkencenin ve soykırımın canlı şahitleri var. 72 yaşındaki annesi hapiste olan, eşi hapiste olan, çocuklarından iki yıldır hiçbir haber alamayan, ailesinin tamamı toplama kamplarında tutulan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var." diye konuştu.

Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye seslerini duyurmak için gelen Erşidin Erkin de zulmün 10 yıldır sürdüğünü dile getirdi.

Erkin, kendi topraklarında Müslüman olduklarını söylemeden büyüdüklerini belirterek, "Doğu Türkistan'da eskiden zulüm yapıyorlardı ama artık direkt öldürüyorlar. Çinlileştirme politikası adı altında her aileye bir Çinli ajan yerleştiriyorlar. Ailelerin erkekleri yok. Onlar sadece ailelerimize değil kızlarımıza, namuslarımıza kadar uzandılar. Erkekleri hapse atıyorlar. Beş milyona yakın Doğu Türkistanlı hapishanede. Suçu ise Türk ve Müslüman olmak." dedi.

