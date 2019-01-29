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Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 02:05 | Son Güncelleme

Sakarya'da Selçuklu Ocakları üyesi bir grup, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti

Sakarya'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Kent merkezindeki Yeni Cami önünde toplanan Selçuklu Ocakları üyesi bir grup, sloganlar atarak Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Selçuklu Ocakları Gençlik Kolları Genel Başkanı Turan Ali Şafak, Doğu Türkistan'daki soydaşların ''medet çığlıkları''na kayıtsız kalamadıklarını söyledi.

Günümüzde insan hakları konusuna yeterince hassasiyet gösterilmediğini savunan Şafak, Çin hükümetinin Müslüman Türklere yönelik çeşitli baskılar uyguladığını anlattı.

Uygur Türklerinin temel insani haklarından mahrum bırakıldığını aktaran Şafak, ''Senelerdir uygulanan asimilasyon politikaları artık katliam boyutuna taşınmıştır. Üzülerek söylüyorum ki sözde insan hakları savunucuları kör, sağır ve dilsiz kesilmişlerdir." dedi.

Şafak, Türkiye'nin, Doğu Türkistan'ın derdini dertlendiğini vurgulayarak, "Devletimizi yönetenler kadim Türk yurtlarında yaşanan insanlık dramına uluslararası camiada en sert tepkiyi vermelidir. Bu mesele milli bir duruşun ötesinde insanı ve İslami bir görevdir. Doğu Türkistan, zulüm gören başka Müslüman coğrafyalar kadar hassasiyet gösterilmeyi hak etmektedir. Uygurlu kardeşlerimizle aramızdaki mesafeler ne kadar uzaksa gönüllerimiz o ölçüde yakındır. Rabbim, zulüm gören tüm insanlara yardımını esirgemesin." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

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