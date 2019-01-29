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Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk: "Doğu Türkistanlıların feryatları arşı alaya yetti fakat onların umuduna ve derdine derman olacak kimse yok. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti adaletli ve hakkaniyetli tavır sergilemektedir"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "Doğu Türkistanlıların feryatları arşı alaya yetti fakat onların umuduna ve derdine derman olacak kimse yok. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti adaletli ve hakkaniyetli tavır sergilemektedir." dedi.

Ulu Cami'de cuma namazının ardından Doğu Türkistan'da şehit olan Uygur Türkleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Seyit Tümtürk, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın yıllardır işgal altında olduğunu öne sürdü.

Türk isminin ilk defa yazıldığı, Türk milletinin ilk kez İslam ile şereflendiği coğrafyanın, 21. yüzyılda bütün insanlığın gözünün içine bakılarak tarihe gömülmek istendiğini savunan Tümtürk, "5 milyona yakın Müslüman Türk'e, cezaevi şartlarından ağır ve Nazi kamplarından beter şartlarda, 'ideolojik arındırma' adı altında işkence edilmekte, öldürülmekte, namusu, iffeti, onuru, haysiyeti, dini, imanı ve her şeyi ayak altı edilmektedir." diye konuştu.

Tümtürk, Sütçü İmam'ın şehrinden dünyaya seslendiklerini dile getirerek, Doğu Türkistanlıların da tıpkı Maraş'taki Sütçü İmam ile Anadolu'nun bağımsızlığı için mücadele eden şehitler gibi şehadet şerbeti içtiğini söyledi.

Doğu Türkistan'daki Sütçü İmam'ların isimlerinin dünyaya duyurulamadığını ifade eden Tümtürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü Doğu Türkistan'da, dünyadan tecrit edilmiş 35 milyon kardeşimizin hak ve hürriyetleri elinden alınmıştır. Doğu Türkistanlıların feryatları arşı alaya yetti fakat onların umuduna ve derdine derman olacak kimse yok. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti adaletli ve hakkaniyetli tavır sergilemektedir."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Doğu Türkistan ile ilgili söylemlerine inanılmaması gerektiğini belirten Tümtürk, Doğu Türkistan'da katliam ve soykırım yaşandığını belirtti.

Grup, basın açıklamasının ardından bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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