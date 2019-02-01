Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki amacıyla miting gerçekleştirildi.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar tekbirler getirerek "Katil Çin Türkistan'dan defol", "Hak hukuk adalet Türkistan'a hürriyet", "Mazlumlar burada insan hakları nerede?", "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan", "Kahrolsun kızıl Çin", "Müslüman uyuma Türkistan'a sahip çık" sloganı attı.

Elazığ Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile başlayan mitingde konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan'ın insanlık ve İslam tarihinin hiç yaşamadığı bir zulümle imtihan edildiğini söyledi.

Doğu Türkistan'ın Türk ve Müslüman olmanın bedelini ödediğini belirten Tümtürk, miting ile 35 milyon Türk'ün soluğu olduklarını belirtti.

Tümtürk, şöyle devam etti:

"Bugün Doğu Türkistan 35 milyon Türk nüfusu ile adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. 5 milyon kardeşimiz kapalı cezaevleri ve işkence kamplarında Hitler'in Yahudilere uyguladığı katliamdan daha alçakçasını, kalleşçesini yaşamaktadır. Doğu Türkistanlı Türk, Çin için terörist, sözde radikal İslamcı, imha edilmesi gereken bir unsur, bir tehdit olarak ele alınmaktadır. Allah'a iman ettikleri ve Türk oldukları için Çin binlerce yıllık intikamını, mağlubiyetini bugün dünyanın gözüne bakarak almaktadır."