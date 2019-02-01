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Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki amacıyla miting düzenlendi - Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk: - "Bugün Doğu Türkistan 35 milyon Türk nüfusu ile adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. 5 milyon kardeşimiz kapalı cezaevleri ve işkence kamplarında Hitler'in Yahudilere uyguladığı katliamdan daha alçakçasını, kalleşçesini yaşamaktadır"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki amacıyla miting gerçekleştirildi.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar tekbirler getirerek "Katil Çin Türkistan'dan defol", "Hak hukuk adalet Türkistan'a hürriyet", "Mazlumlar burada insan hakları nerede?", "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan", "Kahrolsun kızıl Çin", "Müslüman uyuma Türkistan'a sahip çık" sloganı attı.

Elazığ Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile başlayan mitingde konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan'ın insanlık ve İslam tarihinin hiç yaşamadığı bir zulümle imtihan edildiğini söyledi.

Doğu Türkistan'ın Türk ve Müslüman olmanın bedelini ödediğini belirten Tümtürk, miting ile 35 milyon Türk'ün soluğu olduklarını belirtti.

Tümtürk, şöyle devam etti:

"Bugün Doğu Türkistan 35 milyon Türk nüfusu ile adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. 5 milyon kardeşimiz kapalı cezaevleri ve işkence kamplarında Hitler'in Yahudilere uyguladığı katliamdan daha alçakçasını, kalleşçesini yaşamaktadır. Doğu Türkistanlı Türk, Çin için terörist, sözde radikal İslamcı, imha edilmesi gereken bir unsur, bir tehdit olarak ele alınmaktadır. Allah'a iman ettikleri ve Türk oldukları için Çin binlerce yıllık intikamını, mağlubiyetini bugün dünyanın gözüne bakarak almaktadır."

Tümtürk, Türkiye'nin Doğu Türkistan'ın her zaman yanında yer aldığını sözlerine ekledi.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi de 65 yıldır süren Çin zulmünün son günlerde had safhaya ulaştığını aktardı.

Bahşi, "Çin dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyor ve hiç kimseden ses çıkmıyor. Bugün Doğu Türkistan'da oruç tutmak, Türkçe konuşmak, namaz kılmak, çocuklara Türk ve Müslüman ismi koymak yasak. Burada binlerce kişi suçsuz yere Çin hapishanelerinde yatıyor. 2017 yılından itibaren toplama kampları adı altında Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Miting, yapılan dualarla sona erdi.

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