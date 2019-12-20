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Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:03 | Son Güncelleme

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi

Yalova'da, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yalova Şubesince gerçekleştirilen gösteride protestocular, akşam namazı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Doğu Türkistan bayrağı ve zulmü gösteren afişler taşıyan kalabalık, Çin bayrağını yapıştırdıkları elleriyle ağızlarını kapattı. Eylemde, 8 yıl önce Çin'den kaçarak Türkiye'ye gelen aile de yer aldı.

Grup adına açıklamayı okuyan İHH Yalova Şube Başkanı Sabri Kan, Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insan bulunduğunu belirtti.

Nazi Almanyası'nda uygulanan hak ihlallerinin benzerinin bugün o kamplarda yaşatıldığını ifade eden Kan, şöyle konuştu:

"Çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan’da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu, Gambiya-Myanmar örnekliğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir."

Açıklamanın ardından ellerindeki bayraklarla ağızlarını kapatan kalabalık, Fatih Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Stadyum Caddesi'nin kesiştiği dönüş noktasına kadar sessiz şekilde yürüyen kalabalık, burada okunan duanın ardından eylemlerini sonlandırdı.

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- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı "Sessiz Çığlık Doğu Türkistan" protesto Yalova

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