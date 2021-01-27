Çin’in Doğu Türkistan'daki Uygulamaları TBMM Kürsüsüne Taşındı

Abdülraşid, ‘‘Doğduğum topraklara faydalı bir evlat olmak için çok çalıştım. Bu uğurda Türkiye'ye geldim. Mezun oldum ve şu anda prestijli bir firmada çalışıyorum. Fakat bu sevincimi ailemle paylaşamıyorum. Ailemin uğradığı zulmün nedeni benim Türkiye’de bulunmam. 2017 Haziran’ında iletişim eksildikten sonra hep bekledim. Yaklaşık 4 senedir annemin sesini duyamadım. Babam ve kardeşlerimin nerede, ne durumda bilmiyorum. 3 ila 5 milyon kardeşimiz toplama kamplarındadır. Dünya neyi bekliyor orada insanların ölmesini mi? Eğer gerçekten Türkistan’da olanlara karşı suskunluğunuz sürerse insan hakları diye bir şey olduğuna nasıl inanırım? Ben nasıl inanırım Müslümanlar'ın, Türkler'in kardeş olduğuna? Lütfen elinize yüreğinize koyunuz. Bu zulme hep birlikte dur demek istiyorum. Ben sözümü söyledim, insanlıktan cevap bekliyorum’’ diye konuştu.

Babası, annesi ve iki kardeşinin Çin’deki toplama kamplarında olduğunu söyleyen Kaşgarlı bir çocuk annesi kadın, insanlığın Doğu Türkistan’daki zulme sessiz kaldığını savundu.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde sistematik şiddete maruz kaldığını iddia eden Uygur Türkleri'nden bir temsilci bugün ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap etti.

Akşener: ‘‘Çin’in, Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor, ama Ankara’dan hala çıt çıkmıyor’’

Meral Akşener, Abdülraşid’den önce yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili sessiz kalmakla suçladı.

Akşener, ‘‘Görüyoruz ki, Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, nam-ı diğer ‘kısmen iktidar’ Sayın Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da ‘Türk Milliyetçisiyim’ diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de nasıl olduysa esir almış. Çin’in, Türkistan’da Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor, ama Ankara’dan hala çıt çıkmıyor. En büyük Türk, en has Müslüman kendileridir ama, ‘Müslüman Türküm’ dediği için zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Böyle cıvıklık, böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez’’ dedi.

Abdürrahim Karakoç’un Yemin şiirinden ‘‘Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan; bana zindan olur Maraş, Elbistan.; İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan, Susarsam, hakkını helâl etmesin’’ dörtlüğünü okuyan İyi Parti lideri, Çin Halk Cumhuriyeti ile dört yıl önce imzalanmış Suçluların İadesi Antlaşması’nın uygulamaya konmamasını istedi.

Akşener, ‘‘Bunu, Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi çok merak ediyorum. Buradan ilan ediyorum, bunu yapacak kişi, kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Ve bunu bir utanç nişanı olarak, ömür boyu taşıyacaktır’’ diye konuştu.

