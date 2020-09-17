Çin’in Geliştirdiği Aşı Türkiye’de Gönüllülerde Deneniyor

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları farklı ülkelerde devam ederken, Çin’in geliştirdiği aşı Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gönüllüler üzerinde denenmeye başladı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, düzenledikleri basın toplantısında Corona virüsü aşısı denemeleriyle ilgili bilgi verdi. Rektör Güran, Çin’in geliştirdiği aşıyla ilgili üçüncü aşama klinik çalışmasının Türkiye ayağının Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütüleceğini belirtti. Mevcut aşı çalışmaları içerisinde en potansiyeli olan çalışma olarak gördükleri Sinovac şirketince yapılan çalışmayı uygulamaya başladıklarını kaydeden Güran, "Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde aşının faz 3 çalışmalarının Türkiye'de koordinasyonunu sağlayan bir misyona sahip. Dün ilk aşılama yapıldı. Ülkemiz ve dünya açısından bu çalışmaların olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Akova, Çin’in geliştirdiği ve şimdi 3. klinik çalışmasındaki aşı uygulamasıyla ilgili “Bu, artık ruhsatlanma öncesinde yani toplumda yaygın kullanım izni verilmesi öncesindeki son aşama. Elinizdeki ürünün bu aşamada bilimsel olarak başarılı olduğu gösterilirse bundan sonraki aşamada ruhsatlanır ve toplumda yaygın olarak kullanılmaya başlar. Bizim şu anda yaptığımız çalışma bu” diye konuştu. Türkiye’de 13 bin kişiye aşı uygulanacak Akova’nın verdiği bilgiye göre; Hacettepe’de gönüllüler üzerinde aşı dün ilk kez denenmeye başlarken, bu denemelerin Türkiye’de 13 bin kişiye uygulanması hedefleniyor. İlk aşamada 1200 kişi hastalık açısından ön planda ve riskli kategoride yer alan sağlık personeli olacak. Ancak bu sağlık personelinden yarısına yani 600 kişiye boş aşı, diğer 600 kişiye de Corona virüsü için geliştirilmiş aşı uygulanacak. Bu 'kör ya da maskelenmiş' olarak yapılacak. Aşı molekülünün etkili olup olmadığı bu yöntemle anlaşılacak. Kim hangi aşıyı olduğunu bilmeyecek dolayısıyla psikolojik açıdan gönüller arasında farklı duygular oluşmayacak.

“Eğer bizim gerçekten aşı yaptığımız grupta, hastalığa karşı aşı koruma gösterecek olursak bu aşının etkin olduğunu da göstermiş olacağız” diyen Akova, “Bizim kontrol süremiz 210 gün, yaklaşık 7 aylık bir süre kontrol edilecek. Hepsinin kanlarında antikor dediğimiz aşının ürettiği etkili anti madde var mı? Onlara bakacağız. 'T hücresi' dediğimiz ikinci bir immün sisteminin ortaya çıkıp çıkmadığına bakacağız. En önemlisi de bir yan etki çıkıyor mu ona bakacağız. O nedenle gönüllülerin hepsinin elinde bir kart var. Onlar günlük olarak o kartlara bulgularını işleyecekler. Herhangi bir durum hissettikleri vakit bizimle temas kuracaklar. Biz onları çağıracağız” bilgisini verdi. Akova, gönüllüler seçilirken nelere dikkat ettikleri konusundaysa, "18-60 yaş aralığına bakıyoruz. Daha önceden Covid geçirmemesine, kanda antikor var mı, bunlara dikkat ediyoruz. Burundan örnek alıyoruz. Hamile olmamak ve daha önceden de aşı alerjisinin olmaması gibi durumlarda gönüllüleri alıyoruz. Aşı gönüllüsü olmak isteyenler de aşı merkezlerine başvurabilecekler” diye konuştu.