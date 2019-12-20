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Çin’in ’genç imparatoru’ Türkiye’nin turizm elçisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin’in ünlü oyuncularından Zhu Yawen’in Türkiye’nin turizm elçisi olarak seçildiğini duyurdu.Çin tarihindeki Ming Hanedanı dönemini anlatan dizide İmparator Xuande rolüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen genç oyuncu Zhu Yawen, Türkiye’nin turizm elçisi oldu.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin’in ünlü oyuncularından Zhu Yawen’in Türkiye’nin turizm elçisi olarak seçildiğini duyurdu.
Çin tarihindeki Ming Hanedanı dönemini anlatan dizide İmparator Xuande rolüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen genç oyuncu Zhu Yawen, Türkiye’nin turizm elçisi oldu. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Pekin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Çinli aktör ile Türkiye-Çin ilişkileri, kültür ve turizm alanlarındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Büyükelçi Önen, Türkiye’nin yıllık 1 milyon Çinli turist ağırlama hedefini hatırlatarak, kendilerinin de bu istikamette yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Zhu Yawen gibi Çin’in en tanınmış oyuncularından birinin, Türkiye’nin turizm elçisi ilan edilmesinin, Türkiye’nin Çin’deki tanıtımına büyük katkı sağlamasını beklediklerini dile getiren Büyükelçi Önen, genç sanatçıya da teşekkürlerini sundu. Önen, ayrıca Zhu Yawen’i en yakın zaman içerisinde Türkiye’ye davet ederek Türkiye ile Çin arasında ortak film ve dizi projelerinin gerçekleştirilmesi konularını ele aldı.
Büyükelçi Önen ile bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Zhu Yawen, "Umarım en kısa zamanda Türkiye’ye gitme, Türkiye’nin güzel, eski ve gizemli kültürünü tanıma şansım olur" ifadelerini kullandı. Büyükelçi Önen, görüşmenin ardından Zhu Yawen’i, Türkiye’nin Turizm Elçisi olarak ilan ederek kendisine sertifikasını takdim etti. Yawen, Türkiye’nin Çin’deki tanıtımına katkıda bulunacak.
Çin’de son dönemde birçok sinema filminde ve dizide başrol oynayarak büyük beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncu, Forbes dergisi tarafından da Çin’in en ünlü kişileri arasında gösterildi. Zhu Yawen, şu an Çin tarihindeki Ming Hanedanı dönemini anlatan "Ming İmparatoriçesi" adlı dizide Çinli kadın oyuncu Tang Wei ile baş rolü paylaşıyor. Sanatçının, Çin’in başlıca sosyal medya platformlarından Weibo’da 12,5 milyon takipçisi bulunuyor.

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