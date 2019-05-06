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Çin’in Güney Çin Denizi’nde ABD memnuniyetsizliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Çin, 2 ABD savaş gemisinin Spratly adalarının yakınlarında dolaşmalarını memnuniyetsizlikle karşıladıklarını bildirdi.ABD Yedinci Filo sözcüsü Komutan Clay Doss, 2 ABD savaş gemisi Preble ve Chung Hoon’un, Spratly adalarının 12 deniz mili uzaklıktaki Gaven ve Johnson kayalıkları yakınlarından geçtiğini bildirdi.

Çin, 2 ABD savaş gemisinin Spratly adalarının yakınlarında dolaşmalarını memnuniyetsizlikle karşıladıklarını bildirdi.
ABD Yedinci Filo sözcüsü Komutan Clay Doss, 2 ABD savaş gemisi Preble ve Chung Hoon’un, Spratly adalarının 12 deniz mili uzaklıktaki Gaven ve Johnson kayalıkları yakınlarından geçtiğini bildirdi. Doss, zararsız geçişin aşırı denizcilik taleplerine meydan okumak ve uluslararası yasaların öngördüğü şekilde suyollarına erişimi korumak için yapıldığını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Çin tarafı, Spratly adalarındaki iki kayalık yakınında gerçekleşen operasyona karşı güçlü bir memnuniyetsizlik duyduğunu bildiriyor" dedi.
Güney Çin Denizi, ABD-Çin ilişkilerinde ticaret savaşı, ABD yaptırımları ve kendi kendini yöneten Tayvan’ı da içeren artan sayıdaki önemli noktalardan biri.

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