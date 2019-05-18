HABER

Çin’in güneydoğusunu sel vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Çin’in güneydoğu sahilinde yer alan Fujian eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu oluşan sel felaketinden en az 12 bin kişinin etkilendiği açıklandı.Çin’in Fujian eyaletinde bulunan Nanping ve Sanming şehirlerinde etkisini daha çok gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Çin’in güneydoğu sahilinde yer alan Fujian eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu oluşan sel felaketinden en az 12 bin kişinin etkilendiği açıklandı.
Çin’in Fujian eyaletinde bulunan Nanping ve Sanming şehirlerinde etkisini daha çok gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi. Bölgede 12 bin 815 kişinin selden etkilendiği belirtilirken şu ana kadar bin 757 kişinin tahliye edilebildiği aktarıldı. İletişim hatlarının tahrip olduğu bölgede binlerce kişinin tahliye çalışmaları sürüyor.
29 kişi mahsur kaldı
Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken itfaiye ekipleri selde mahsur kalan 29 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaşlıları birer birer sırtlarında taşıyarak evlerinden çıkardı ve güvenli bölgelere yerleştirdi.
Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde nehirlerin taşması sonucu yolda kamyonetin içinde mahsur kalan 40 yaşlarındaki bir kimse kamyonetin kasasına çıkarak yardım bekledi. Mahsur kalan adam saatler sonra ekiplerin müdahalesiyle halatlarla çekilerek kurtarıldı. Yetkililer, bölgede yağmur suyu ve taşkınlar sonucu oluşabilecek sorunlara karşı önlem çalışmalarına devam ediyor.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
(Özel) Uçurumdan araçla yuvarlanan gençleri emniyet kemeri korudu(Özel) Uçurumdan araçla yuvarlanan gençleri emniyet kemeri korudu
Bursa’da kumar ve tombala uygulamasıBursa’da kumar ve tombala uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.