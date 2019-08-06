Çin'in güneyinde 12 bin polisle tatbikat

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong sınırında bulunan Şıncın kentinde 12 bin polisle tatbikat düzenlendi.

China Daily gazetesinin haberine göre, güneyde bulunan Şıncın kentindeki tatbikatta 12 bin polis, 50 zırhlı araç, 200 acil yardım aracı, 5 helikopter, 8 gemi, 2 amfibik deniz aracı yer aldı.

Tatbikatın, Çin'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla emniyet ortamı, güvenlik ve sosyal istikrarı sürdürmek için savaş kabiliyetlerini teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikatta terörle mücadele, ortak hava ve deniz devriyesi, isyanla mücadele senaryoları icra edildi.

Şıncın, Hong Kong'a en yakın Çin şehri konumunda. Tatbikatın, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların sürdüğü bir zamanda yapılması dikkati çekti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.