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Çin'in güneyinde 12 bin polisle tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Çin'in güneyinde 12 bin polisle tatbikat

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong sınırında bulunan Şıncın kentinde 12 bin polisle tatbikat düzenlendi.

China Daily gazetesinin haberine göre, güneyde bulunan Şıncın kentindeki tatbikatta 12 bin polis, 50 zırhlı araç, 200 acil yardım aracı, 5 helikopter, 8 gemi, 2 amfibik deniz aracı yer aldı.

Tatbikatın, Çin'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla emniyet ortamı, güvenlik ve sosyal istikrarı sürdürmek için savaş kabiliyetlerini teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikatta terörle mücadele, ortak hava ve deniz devriyesi, isyanla mücadele senaryoları icra edildi.

Şıncın, Hong Kong'a en yakın Çin şehri konumunda. Tatbikatın, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların sürdüğü bir zamanda yapılması dikkati çekti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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