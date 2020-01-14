Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar anlatıyor: Binanın girişinde 'meslek okulu' yazıyordu
Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar anlatıyor: Binanın girişinde 'meslek okulu' yazıyordu
14.01.2020 18:29 |
Son Güncelleme
Çin'in "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde aylarca gözaltında tutulduklarını söyleyenler sadece Uygur Türkleri değil. Kazakistan'dan da binlerce Müslümanın bu tesislerde zorla alıkonulduğu iddia ediliyor. BBC'ye konuşan Kazaklar, Çin'deki tesislerde vücutlarına şırıngayla bilmedikleri maddelerin enjekte edildiğini, Çince şarkılar öğrenmeye zorlandıklarını ve dövüldüklerini söyledi.