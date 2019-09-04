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Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da eylemleri başlatan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da eylemleri başlatan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da eylemleri başlatan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.

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