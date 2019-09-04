Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da eylemleri başlatan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.

\u00c7in\u2019in Hong Kong \u00d6zel \u0130dari B\u00f6lge Ba\u015f Y\u00f6neticisi Carrie Lam, Hong Kong\u2019da eylemleri ba\u015flatan su\u00e7lular\u0131n \u00c7in\u2019e iadesini kolayla\u015ft\u0131ran yasa tasar\u0131s\u0131n\u0131n geri \u00e7ekilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'den diskalifiye olmu\u015ftu! Azeri yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n m\u00fcthi\u015f de\u011fi\u015fimiBu ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerinden 450 kamyonluk toprak al\u0131nd\u0131G\u00f6n\u00fcl Ba\u011f\u0131 Ba\u011fc\u0131lar hareketine \u00fcye say\u0131s\u0131 10 bini ge\u00e7ti
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