HABER

Çin'in iadesini istediği Uygur Türkü: Beni Çin'e teslim etmeyin

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin 'terör' suçlamasıyla Türkiye'den iadesini istediği Uygur Türkü Maımatu Yusufu Abudukara (27), hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada, "Çin'e iade ederseniz beni öldürürler.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin 'terör' suçlamasıyla Türkiye'den iadesini istediği Uygur Türkü Maımatu Yusufu Abudukara (27), hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada, "Çin'e iade ederseniz beni öldürürler. Ailem orada ama hayattalar mı değiller mi bilmiyorum" dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'den, Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistan uyruklu Maımatu Yusufu Abudukara'nın, ülkesinde terör suçuna karıştığı gerekçesiyle iadesini istedi. Adalet Bakanlığı da iade istemli yazı ve belgeleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Hakkında Çin'deki suçlama doğrultusunda Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Abudukara, tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İade isteminin reddini talep eden Abudukara, "Ben, Müslüman ve Türk olduğum için burada yargılanıyorum. Çin, biz Türklerin çoğalması istemiyor. Türkçülük yaptığımı düşündüğü için cezalandırmak istiyor. 40 milyon Doğu Türkistanlı, Çin zulmü altında. Benim tek suçum Türk ve Müslüman olmam. Ailem orada ama onların hayatta olup olmadıklarını bilmiyorum. Beni Çin'e iade ederseniz öldürürler. Türk Adaleti'ne ve devletine güveniyorum" diye konuştu.
Duruşma savcısının, bilgi ve belgelerin incelenmesi için süre istediği duruşma, 26 Şubat 2019 tarihine ertelendi. Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Xinjiang doğumlu olan Abudakara'nın yargılanması tutuksuz devam edecek.

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Otomobil direğe çarptı: Mühendis öldü, arkadaşı polis yaralı (2)Otomobil direğe çarptı: Mühendis öldü, arkadaşı polis yaralı (2)
MKEK'den 7 bin 650 piyade tüfeği sevkiyatıMKEK'den 7 bin 650 piyade tüfeği sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.