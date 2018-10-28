HABER

Çin'in ilk özel sektör üretimi roketi fırlatışta başarısız oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

Çin şirketi Landspace'in ürettiği Zhuque-1 (ZQ-1) roketi fırlatılıştan sonra yaşanan teknik aksaklık nedeniyle uçuş güzergahından saptı

PEKİN (AA) - Çin'de özel bir şirketin uzaya ilk roket gönderme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Pekin merkezli roket üreticisi Landspace'in ürettiği Zhuque-1 (ZQ-1) roketi fırlatılıştan sonra yaşanan aksaklık nedeniyle hedefine ulaşamadı.

Şirketten yapılan açıklamada, 3 aşamalı roketin fırlatışın ardından ilk 2 aşamayı başarıyla icra ettiği ancak roket motorunun taşıyıcı kapsülün ayrılmasının ardından yaşanan teknik aksaklık nedeniyle uçuş güzergahından saptığı belirtildi.

Roketin fırtlatış görüntüsünde, kalkışta dikey ivmelenmesini başarıyla yapan roketin, daha sonra atmosferde irtifa kaybederek düşüşe geçtiği görüldü.

19 metre uzunluğundaki roket, Çin devlet televizyonu CCTV'ye ait uyduyu yörüngeye taşımayı hedefliyordu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akınıAhmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını
Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyorTürkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Landscape Zhuque-1 (ZQ-1) roketi

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.