HABER

Çin’in insansız keşif aracı Ay’ın karanlık yüzüne indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

Araç iniş yaptığı yerden ilk fotoğrafları gönderdi

PEKİN (AA) - Çin’in Ay’ın karanlık tarafına gönderdiği Çang’ı-4 insansız keşif aracının yumuşak bir iniş yaptığı bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), geçen ay uzaya gönderilen Çang’ı-4 insansız uzay keşif aracının Ay'ın dünyadan görünmeyen karanlık yüzüne yerel saatle 10.26'da başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu. Keşif aracı iniş yaptığı yerden ilk fotoğrafları da gönderdi.

Ay’ın karanlık tarafına inen ilk keşif aracı olan Çang’ı-4, derin uzay gözlemi ve Ay’ın diğer bölgesinde daha fazla araştırma imkanı sağlayacak. Bununla birlikte keşif aracı Ay’da çeşitli minerallerin incelenmesi ve örnekler toplanması için de kullanılacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çang'ı-4'ün geçen hafta Ay’ın karanlık tarafına iniş hazırlığı yaptığını ve bu kapsamda Çinli bilim adamlarının iniş hazırlıkları için görüntüleme aygıtlarını ve ölçüm dedektörlerini kontrol ettiğini açıklamıştı.

Çang'ı-4, 7 Aralık’ta Uzun Yürüyüş 3B roketiyle Ay'daki Von Karman kraterine inmek üzere gönderilmişti.

Çang’ı-4’ün başarılı inişi derin uzay araştırmaları için dönüm noktası olarak görülüyor. Ay, radyo sinyallerinin karanlık tarafa erişimini engellediği için o bölgeyle dünya arasında doğrudan iletişim kurulamıyor.

CNSA da bu engeli ortadan kaldırmak ve Çang’ı-4 ile iletişim kurabilmek için Çüeçiao İletişim Uydusu’nu mayıs ayında dünyadan 455 bin kilometre uzaklıktaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında bulunan yörüngeye göndermişti.

Çin, geçen kasım ayında da Ay’ın karanlık tarafını görüntülemiş, yer şekillerinin fotoğraflarını dünyaya aktarmıştı.

Çang’ı-3 insansız keşif aracını da Ay’a 2013'te gönderen Çin, sıradaki insansız keşif aracı Çang'ı-5'i de bu yıl Ay'a göndermeyi planlanıyor.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Metrobüs durağında kaza; seferler aksıyor (1)Metrobüs durağında kaza; seferler aksıyor (1)
Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler aksıyorMetrobüs yolcuya çarptı! Seferler aksıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ay'ın karanlık yüzü Çang'ı-4 insansız keşif aracı çin

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs durağında kaza! Seferlerde aksama

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler aksıyor

Pakistan'daki FETÖ okulları için flaş gelişme

Pakistan'daki FETÖ okulları için flaş gelişme

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve hazırlanıyor

Metro ve tramvay çalışanları greve hazırlanıyor

Mahkemeden Atatürk Orman Çiftliği kararı! İptal edildi

Mahkemeden Atatürk Orman Çiftliği kararı! İptal edildi

Müşterileri için bulduğu çözüm şaşırttı

Müşterileri için bulduğu çözüm şaşırttı

Abdurrahman Dilipak olay yazı: İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden...

Abdurrahman Dilipak olay yazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.