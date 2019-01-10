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"Çin'in İsrail'deki yatırımları, ülke güvenliğini tehdit edebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 06:21 | Son Güncelleme

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman: - "Çin'in İsrail'de özellikle stratejik altyapı ve iç piyasadaki büyük şirketlere yönelik yatırımlarıyla oluşturduğu nüfuz tehlike oluşturuyor"

KUDÜS (AA) - İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, Çin'in ülkedeki yatırımlarının İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Kanal 7 Televizyonu'nun haberine göre, Argaman, "Çin'in İsrail'de özellikle stratejik altyapı ve iç piyasadaki büyük şirketlere yönelik yatırımlarıyla oluşturduğu nüfuz tehlike oluşturuyor." dedi.

Argaman, Çin şirketlerinin İsrail sigorta şirketlerini satın almanın yanı sıra yeni Hayfa Limanı ile hafif raylı sistem inşatını üsteleneceğini belirterek, söz konusu yatırımları denetleyecek kanunlar çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yabancı ülkelerin yatırımlarını denetleme açısından, güvenlik ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında İsrail'deki kanunların yetersiz olduğunu belirten Argaman, bu durumun tehlikeli olabileceğini kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçen yılki bir açıklamasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 milyar doları aştığını ve Çin'in, İsrail'in 3. büyük ticaret ortağı olduğunu dile getirmişti.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin daha önceki haberinde, Washington yönetiminin, İsrail'in son dönemde Çin ile geliştirdiği teknoloji alışverişini içeren iş birliğinden rahatsız olduğu ve Tel Aviv'i bu yönde sert bir dille uyardığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin israil Sabak

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