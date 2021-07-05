Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Protesto

Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009’da meydana gelen olayların 12’inci yıldönümü nedeniyle İstanbul’da protesto gösterisi düzenlendi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği'nin öncülüğünde Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında bir araya gelen Uygurlar, ellerinde "Doğu Türkistan" bayrakları ile Çin aleyhinde sloganlar atarak tepkilerini gösterdiler.

“Türkiye’den Doğu Türkistan’a gözlemci heyet gönderilmesini ve Urumçi’de Türk Konsolosluğu açılmasını istiyoruz”

Uluslararası Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, protesto sırasında yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“5 Temmuz katliamından bugüne kadar geçen 12 senede soykırım ve asimilasyon politikaları artarak devam etmekte. 2014 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sözde terörle mücadele bahanesiyle başlayan sözde aşırıcılık, bölücülük ve terör karşıtı propagandayla tamamen yok etme politikası kapsamında Doğu Türkistan’da kurulan toplama kamplarında 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlı günümüze kadar dönüşümlü olarak rızaları dışında tutulmaktadır. Çin’in Doğu Türkistan’da devam eden soykırımına karşın, Türkiye devletinden Doğu Türkistan’a gözlemci heyet gönderilmesini, Doğu Türkistan’da yaşananların soykırım olarak tanınmasını, soykırımın durması için İslam dünyasında etkili adımların atılmasını, uluslararası toplantı ve insan hakları buluşmalarında Doğu Türkistan hakkında daha net tavır koyulmasını ve Urumçi’de Türk Konsolosluğu açılmasını talep ediyoruz. Türk devletimizin, Türk, İslam ve insanlık düşmanlığına sessiz kalmayacağı ve Doğu Türkistanlıları'n hayat mücadelesine destek vereceği kanaatindeyiz. Gerekenlerin acilen yapılmasını umuyoruz. Doğu Türkistanlı aktivist kardeşlerimiz, kamp mağdurları ve tüm Doğu Türkistanlılar adına vatanımız Doğu Türkistan’da devam eden soykırımı durdurmak için uluslararası camianın, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların acil harekete geçmesini talep ediyoruz."

