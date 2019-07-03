Çin'in Karaçi Konsolosluğu saldırısının azmettiricisi BAE'de yakalandı

Çin'in Karaçi Konsolosluğuna geçen kasım ayında düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının azmettiricisi Raşid Brohi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Interpol tarafından yakalanarak Pakistan'a teslim edildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, 3 Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) militanı tarafından düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının azmettiricisi Brohi, BAE'de İnterpol tarafından yakalandı.

Brohi'nin yakalanması, ABD'nin BLA'yı küresel terör örgütü olarak tanımasının ardından geldi.

Saldırının azmettiricisi olan Brohi'nin ayrıca saldırı için 900 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 33 bin lira) aldığı, saldırganlara yardım ve yataklık yaptığı, malzeme desteği sağladığı ve saldırı sırasında gözcülük yaptığı da belirtildi.

Son olarak Dubai'de olduğu anlaşılan Brohi, Interpol tarafından yakalanarak Pakistan'a teslim edildi.

- Pakistan güvenlik güçleri, CPEC ve Çinlilere saldırıyor

Belucistan eyaletinin bağımsızlığını amaçlayan ayrılıkçı BLA örgütü son bir yıl içinde Belucistan'ın yer altı ve yer üstü kaynaklarının adilce paylaşılmadığı ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinden yeterli hak alınmadığı iddiasıyla bu proje ile projeyi yürüten Çinlilere karşı saldırılar düzenlemişti.