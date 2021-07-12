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Çin'in kontrolden çıkan roketinin enkazı Hint Okyanusu'na düştü

12.07.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, 29 Nisan'da fırlattığı ancak daha sonra kontrolden çıkan roketin Hint Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. Roketin büyük bir bölümünün Dünya'ya girerken parçalandığı açıklandı.

Çin'in kontrolden çıkan roketinin enkazı Hint Okyanusu'na düştü

Çin, 29 Nisan'da fırlattığı ancak daha sonra kontrolden çıkan roketin Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.

Çin devlet medyası, roketin büyük bir bölümünün Dünya'ya girerken parçalandığını belirtirken, kalan enkazın da düştüğü yerin koordinatlarını verdi.

Bu koordinatlar haritaya yerleştirildiğinde roketin enkazının Maldivler'in batısına düştüğü görülüyor.

Çin devlet medyası, roketin bir bölümünün Pazar günü Pekin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) atmosfere yeniden girdiğini bildirdi.

Roketin Dünya'ya dönüşü öncesinde, enkazının yerleşim bölgelerine düşebileceğine dair endişeler vardı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'i ihmalkar davranmakla suçlamıştı.

Ancak uzay uzmanları, Dünya yüzeyinin büyük bir kısmının okyanusla kaplı olması ve büyük kara parçalarının da ıssız olması nedeniyle uzay çöpünden insanların zarar görme olasılığının düşük olduğunu söylüyordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cuma günkü açıklamasında roket enkazının büyük bir bölümünün atmosfere girerken yanacağını ve büyük bir zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu duyurmuştu. ABD Uzay Komutanlığı 'kontrolsüz giriş' olarak tanımladığı enkazın seyrini takibe aldığını açıklamıştı.

Roketin dünyaya yeniden girişinin Orta Doğu üzerinden olduğu belirtildi. Enkazın düşme riskinin olduğu Aralarında Türkiye'nin bazı kentlerinin de olduğu

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29 Nisan'da fırlatıldı

Çin, Long March 5B roketini 29 Nisan'da Hazinan Adası'ndan Tianhe çekirdek modülünü uzaya taşımak için fırlatmıştı.

Fırlatmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılmış ve planlanan yörüngesine girmişti.

Çin Uzay İstasyonu Projesi kapsamında uzaya gönderilen Tianhe; uzunluğu 16,6 metre, maksimum çapı 4,2 metre ve kalkış kütlesi 22,5 ton olan bir uzay aracı.

Modül, yaklaşık 6 aylık uzay ziyaretlerinde astronotlar için birincil yaşam alanı olacak. Roketin artından istasyonun tamamlanması için 10 tane daha misyon gönderilecek. Bu misyon geçen yıl Mayıs'tan sonra fırlatılan ikinci roketti.

Long March 5 roketleri Çin'in uzay çalışmalarının, Ay ve hatta Mars keşifleri için planlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

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