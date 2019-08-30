Sitede iş arayan birçok eski istihbarat çalışanının da sahte profillerle sitede bulunan Çinli ajanlarca kolayca fark edildikleri aktarıldı.

LinkedIn'in, Google, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının aksine Çin'de yasaklanmayan nadir yabancı menşeli sosyal ağlardan olduğu biliniyor.

Çin istihbaratı, kariyer ağını, özellikle eski devlet görevlileri ile özel sektörde önemli konumdaki kişilere ulaşmak için yoğun şekilde kullanıyor.

Haberde, Çin'deki istihbarat kurumlarının yaklaşık 645 milyon kişinin kullandığı LinkedIn üzerinden casusluk ve adam devşirme faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü.

New York Times gazetesinin haberinde, ABD ve İngiltere gibi birçok Batı ülkesinin istihbarat teşkilatının tespitlerine yer verildi.

Çin istihbarat kurumlarının, insan kaynakları ve kariyer ağı LinkedIn'i, espiyonaj faaliyetleri kapsamında eski devlet görevlileri ile özel sektör ve akademiden kişilerle bağlantı kurmak için kullandığı ileri sürüldü.

Habere göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığında çalışan Jonas Parello-Plesner'e, site üzerinden kendisiyle irtibata geçen ve kendisini Çinli iş insanı olarak tanıtan bir kadın tarafından Pekin'de görüşme teklifi yapıldı.

Görüşmeye giden Plesner, LinkedIn'de mesajlaştığı iş kadınını beklerken görüşmeye üç adamın geldiğini ve onlarla çalışması için kendisini ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Plesner, bu kişilerin istihbarat görevlisi olabileceğini düşündüğünü ve o zamanlar yaşadığı İngiltere'ye döndükten sonra konu hakkında İngiliz istihbarat yetkililerine bilgi verdiğini dile getirdi.

- Beyaz Saray'daki diplomatla da bağlantılı kuruldu

Öte yandan eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Beyaz Saray'da çalışan bir kariyer diplomatı, LinkedIn üzerinden Çinli bir akademisyenin kendisiyle bağlantı kurduğunu aktardı.

Ancak diplomat, California Teknoloji Enstitüsünde akademisyen olduğunu söyleyen ve birçok ABD'li devlet yetkilisiyle site üzerinden bağlantısı bulunan bu kişiyi araştırdığında gerçekte böyle bir kişinin var olmadığını anladı.