Çin'in Makau İrtibat Ofisi Başkanı yaşamını yitirdi

PEKİN (AA) - Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi İrtibat Ofisi Başkanı Cıng Şiaosong’un rezidansının bulunduğu binadan düşerek öldüğü açıklandı.
Çin Devlet Konseyi Makau İşleri Ofisinden yapılan açıklamaya göre, klinik depresyon rahatsızlığı bulunduğu belirtilen İrtibat Ofisi Başkanı Cıng, dün gece rezidansının bulunduğu binadan düşerek yaşamını yitirdi.
Açıklamada, Pekin yönetimi tarafından görevlendirilen yetkililerin Makau’ya giderek Cıng’ın ailesine taziye dileklerini sunduğu kaydedildi.
Birim olarak Makau’da bulunan İrtibat Ofisi, Çin ile bölge arasında yerel meseleler konusunda bir köprü vazifesi görüyor. Daha önce Fucien eyalet valiliği yaptıktan sonra görevine geçen yıl atanan 59 yaşındaki Cıng, en son resmi görüşmesini cuma günü gerçekleştirmişti.
Cıng’ın, hem Çin Komünist Parti Merkez Komite üyeliği, hem de Çin Ulusal Halk Kongresi (meclis) üyeliği bulunuyordu. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Makau Özel İdari Bölgesi tek ülke iki sistem anlayışı çerçevesinde yüksek özerklik statüsüyle yönetiliyor. İki bölgenin idarecilerine baş yönetici unvanı veriliyor.
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası
Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...
Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum