Çin'in Makau İrtibat Ofisi Başkanı yaşamını yitirdi

PEKİN (AA) - Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi İrtibat Ofisi Başkanı Cıng Şiaosong’un rezidansının bulunduğu binadan düşerek öldüğü açıklandı.

Çin Devlet Konseyi Makau İşleri Ofisinden yapılan açıklamaya göre, klinik depresyon rahatsızlığı bulunduğu belirtilen İrtibat Ofisi Başkanı Cıng, dün gece rezidansının bulunduğu binadan düşerek yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Pekin yönetimi tarafından görevlendirilen yetkililerin Makau’ya giderek Cıng’ın ailesine taziye dileklerini sunduğu kaydedildi.

Birim olarak Makau’da bulunan İrtibat Ofisi, Çin ile bölge arasında yerel meseleler konusunda bir köprü vazifesi görüyor. Daha önce Fucien eyalet valiliği yaptıktan sonra görevine geçen yıl atanan 59 yaşındaki Cıng, en son resmi görüşmesini cuma günü gerçekleştirmişti.

Cıng’ın, hem Çin Komünist Parti Merkez Komite üyeliği, hem de Çin Ulusal Halk Kongresi (meclis) üyeliği bulunuyordu. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Makau Özel İdari Bölgesi tek ülke iki sistem anlayışı çerçevesinde yüksek özerklik statüsüyle yönetiliyor. İki bölgenin idarecilerine baş yönetici unvanı veriliyor.

