Çin'in Mars'a yolculuğu başladı

55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.Çin'in Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere fırlattığı keşif aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğu başladı. Keşif aracını taşıyan roketin, ülkenin güneyindeki Hainan adasından başarıyla fırlatıldığı bildirildi. Daha önce iki kez Ay'a keşif aracı gönderen Çin'in 2011 yılında Rusya ile Mars'a ilk yolculuk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Çin edebiyatının klasikleri arasında yer alan ve uzayı konu alan şiire atfen Tianwen-1 (Cennete Sorular) ismini taşıyan Mars misyonunda, uzay aracının önce Mars yörüngesine sokulması, ardından Kızıl Gezegen'e iniş yapması ve Mars yüzeyinde incelemeler yapacak küçük keşif aracını yüzeye bırakması hedefleniyor.

Uzay aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğunun yedi ay sürmesi, Mars'a inişin Şubat ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Yüzeye indirilecek altı tekerlekli ve dört güneş paneline sahip 240 kilo ağırlığındaki keşif aracının incelemelerini üç ay sürdürmesi öngörülüyor. Keşif aracı, Kızıl Gezegen'in yüzeyini ve atmosferini analiz edecek, fotoğraflar çekecek, haritalar çıkaracak ve geçmişte Mars'ta yaşam bulunup bulunmadığına dair bulgulara ulaşmaya çalışacak.