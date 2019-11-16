Çin'in Müslüman Uygur Türkleriyle ilgili belgeleri New York Times'a sızdırıldı: 'Merhamet göstermeyin'

NYT, belgeleri sızdıranı ise "kimliğini gizli tutmak isteyen, Çin'de siyasi düzenin parçası bir kişi" olarak nitelendirdi.

NYT'ye göre Şi Cinping'in bu talimatı sonrası Sincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimi yerel yetkililere, yakalanmaları gereken herkesin bulunması talimatı verdi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Çin Komünist Partisi'nden sızdırılan ve partinin Müslüman Uygur Türklerine yönelik olarak uygulanacak politikalarla ilgili direktiflerin sıralandığı belgeleri yayımladı.

BBC'nin Temmuz ayında yaptığı bir araştırma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son iki yılda, çok sayıda büyük ölçekli yatılı okulun kurulduğunu göstermişti.

Çin yetkilileri ise Uygur Türklerinin, radikal eğilimlerle mücadele kapsamında "dil öğretim merkezlerinde" eğitim gördüğünü söylüyor.

Pekin yönetiminin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkünün tutulduğu sanılıyor.

BBC'nin bu yıl özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevine daha yakın olduğunu" göstermişti.

