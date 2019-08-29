Çin'in Nijerya'daki Petrol Yatırımları 16 Milyar Dolara Ulaştı

Çin’in Nijerya’daki petrol endüstrisine yaptığı yatırım 16 milyar dolara ulaştı. Açıklama Nijerya Ulusal Petrol Şirketi’nden yapıldı. Her ne kadar bu yatırım memnuniyetle karşılansa da uzmanlar ülkenin petrol endüstrisindeki şeffaflık eksikliğine vurgu yapıyorlar. Bir diğer kaygı da bu petrol endüstrisine yapılan yatırımların yenilenebilir enerji yatırımlarını yavaşlatması.

Çin’in üçüncü büyük ulusal petrol şirketinin üst düzey yöneticisinin bu ay Nijerya’ya yaptığı ziyarette de Nijerya Ulusal Petrol Şirketi yetkilileri yatırımların daha da arttırılması çağrısında bulundular.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Direktörü Mele Kyari, Çin Ulusal Offshore Petrol Şirketi’ne yatırımlarından dolayı teşekkür etti ve yatırımların devam etmesini istedi. Kyari, Çin’in yaptığı yatırımların 16 milyar dolara ulaştığını söylerken benzer şekilde yatırımlara da ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Afrika’nın en fazla petrol üreten ülkesi Nijerya günde 2 milyon varil petrol üretiyor ve 2023 itibariyle üretimini 3 milyon varile çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Çin’in kendi petrol üretimi azalırken uzmanlar 2023 itibariyle ülkenin petrol ihtiyacının yüzde 80’ini ithal etmek durumunda kalacağını belirtiyorlar.