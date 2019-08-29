Çin'in Nijerya'daki Petrol Yatırımları 16 Milyar Dolara Ulaştı

Çin’in Nijerya’daki petrol endüstrisine yaptığı yatırım 16 milyar dolara ulaştı. Açıklama Nijerya Ulusal Petrol Şirketi’nden yapıldı. Her ne kadar bu yatırım memnuniyetle karşılansa da uzmanlar ülkenin petrol endüstrisindeki şeffaflık eksikliğine vurgu yapıyorlar. Bir diğer kaygı da bu petrol endüstrisine yapılan yatırımların yenilenebilir enerji yatırımlarını yavaşlatması.
Çin’in üçüncü büyük ulusal petrol şirketinin üst düzey yöneticisinin bu ay Nijerya’ya yaptığı ziyarette de Nijerya Ulusal Petrol Şirketi yetkilileri yatırımların daha da arttırılması çağrısında bulundular.
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Direktörü Mele Kyari, Çin Ulusal Offshore Petrol Şirketi’ne yatırımlarından dolayı teşekkür etti ve yatırımların devam etmesini istedi. Kyari, Çin’in yaptığı yatırımların 16 milyar dolara ulaştığını söylerken benzer şekilde yatırımlara da ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Afrika’nın en fazla petrol üreten ülkesi Nijerya günde 2 milyon varil petrol üretiyor ve 2023 itibariyle üretimini 3 milyon varile çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Çin’in kendi petrol üretimi azalırken uzmanlar 2023 itibariyle ülkenin petrol ihtiyacının yüzde 80’ini ithal etmek durumunda kalacağını belirtiyorlar.
Çin 2005 yılından bu yana Nijerya’da petrol üretimi yatırımları yapıyor. Çin Ulusal Offshore Petrol Şirketi Başkanı Lu Yan Ji, kendilerinin günlük 800 bin varil üretim yaptıklarını bunu 1.2 milyon varile çıkarmak istediklerini ve bu konuda Nijerya petrollerinin kendilerine yardımcı olabileceğini söylüyor.
Ancak Nijerya’daki iç karışıklıklar ve petrol sahalarında gerçekleşen hırsızlıklar bu hedeflere ulaşılması konusundaki kaygıları arttırıyor. Özellikle petrol sahalarında sık sık yaşanan yangınlar da ülkenin petrol üretimini ciddi şekilde aksatıyor.
Bir diğer sorun da petrol endüstrisindeki şeffaflık sorunnu. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi’yle ilgili devam etmekte olan çok sayıda yolsuzluk skandalı davası bulunuyor. Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari halen daha bir petrol bakanı ataması da yapmadı.
Bu noktada Çin’in yaptığı 16 milyar dolarlık yatırımın da nasıl ve ne kadarının petrol yatırımlarına gideceğinin tartışma konusu olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar genel yapı nedeniyle Çin’in de bunu takip edemeyeceğini söylüyorlar.
Petrol gelirleri Nijerya bütçesinin yüzde 75’ini teşkil ediyor ancak bu gelirler konusundaki tartışmalar son bulmuyor.Bazı uzmanlar da Nijerya’nın artık petrole olan bağımlılığını azaltarak yenilenebilir enerji alanına yatırımlarını arttırması gerektiğini dile getiriyorlar.
Bu tartışmalar sürerken Nijerya’nın ve Afrika kıtasının en zengin işadamlarından biri olan Aliko Dangote, Lagos’a Afrika’nın en büyük petrol rafinerisini inşa etmeyi sürdürüyor. Rafirneri faaliyete girdiğinde Nijerya’nın petrol işleme kapasitesini iki katına çıkaracak. 9 milyar dolara mal olan rafinerinin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.
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