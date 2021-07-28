Çin’in Nükleer Gücünü Arttırması Endişe Yaratıyor

Pentagon ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Pekin'in 110 füze fırlatma silosu daha inşa ettiğini ortaya koyan yeni bir raporun ardından Salı günü Çin'in nükleer güçlerini arttırmasıyla ilgili yeni endişelerini dile getirdi.

Pazartesi günü yayınlanan Amerikan Bilim Adamları Federasyonu raporu, uydu görüntülerinin, Çin'in Şincan bölgesinin doğu kesimindeki Hami yakınlarında yeni bir silo alanı inşa ettiğini gösterdiğini ortaya koyuyor.

Sözkonusu rapor, ülkenin güneydoğusunda yaklaşık 380 kilometrekarelik (240 mil) bir çöl bölgesi olan Yumen'deki yaklaşık 120 füze fırlatma silosu inşaatı hakkındaki rapordan haftalar sonra geldi.

ABD Strateji Komutanlığı’nın, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu raporuyla ilgili New York Times’da yayınlanan bir makaleye atıfta bulunarak paylaştığı Twitter mesajında, "İki ay içinde ikinci kez, dünyanın karşı karşıya olduğu bu büyüyen tehdit ve onu çevreleyen gizlilik perdesi hakkında söylediklerimiz kamuoyunda farkedildi" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Temmuz ayı başlarında Çin'in nükleer gücünü arttırmasını endişe verici olarak nitelendirdi ve Pekin'in asgari caydırıcılığa dayalı onlarca yıllık nükleer stratejisinden sapıyor göründüğünü açıkladı. Bakanlık, Çin'i, "silahlanma yarışlarını istikrarsızlaştırma risklerini azaltmak için uygulanabilir önlemler konusunda" ilişki kurmaya çağırdı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun kıdemli üyesi olan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Turner, Çin'in nükleer gücünün daha önce hiç olmadığı kadar arttığını söyledi ve "ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit etmek için nükleer silahları konuşlandırdığını açıkça ortaya koyuyor’’ dedi.

Turner, Çin'in silah kontrolu müzakerelerini reddetmesinin "endişe nedeni olması gerektiğini ve tüm sorumlu ülkeler tarafından kınanması gerektiğini" söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun bir başka kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Mike Rogers da, Çin'deki bu artışın ABD’nin nükleer caydırıcılığını hızla modernize etme ihtiyacını gösterdiğini belirtti.

Pentagon’un 2020 yılındaki bir raporuna göre, Çin'in nükleer savaş başlığı stoğunun "200'lerde" olduğunu tahmin ediliyor. Pekin, güçlerini genişletip modernize ettikçe, bu miktarın en az iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, Amerika’nın yaklaşık 3 bin 800 savaş başlığına sahip olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın bilgi notuna göre, 1 Mart itibarıyla bunlardan bin 357'sinin konuşlandırıldığını söylüyor.

Washington defalarca Çin'i ve Rusya'yı yeni bir silah kontrolu anlaşmasına katılmaya çağırdı.

Yeni silolarla ilgili rapor, Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Çarşamba günü Cenevre'de Rusya ile silah kontrolu görüşmeleri yaptığı sırada geldi

Sherman bu hafta başında Çin’de temaslarda bulunmuştu. Bu ziyaret sırasında, Pekin, Washington'u dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek ve Çin'i bastırmak için "hayali bir düşman" yaratmakla suçlamıştı.

Pekin, cephaneliğinin ABD ve Rusya'nınkiler yanında çok düşükkaldığınıve "eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde" stratejik güvenlik konusunda ikili diyaloglar yürütmeye hazır olduğunu söylüyor.

