Çin’in Omicron Aşısı BAE'de Denenecek

Çinli biyolojik bilim firması Suzhou Abogen, elçi RNA (mRNA) teknolojisini kullanan ve Omicron varyantını hedef alan COVID-19 aşı adayının Birleşik Arap Emirlikleri'nde klinik deneyler için onay aldığını açıkladı.

Abogen, dün akşamki duyuruyla birlikte, mevcut aşıların ortaya çıkardığı antikorlara karşı dirençli ve yüksek oranda bulaşıcı bir varyant olan Omicron'a karşı modifiye edilmiş adayların deneylerini sürdüren Pfizer/BioNTech ve Moderna'ya katılıyor.

Çin, 1,4 milyar insanının yüzde 88'inden fazlasını elçi RNA tipi olmayan aşılarla COVID'e karşı aşıladı. Ancak Çin, Sinopharm ve Sinovac’ın en çok kullanılan iki ürününün COVID enfeksiyonuna karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın elçi RNA aşılarından daha düşük etkinliğe sahip olduğunu göstermesine rağmen, herhangi bir yabancı aşıyı onaylamadı.

Abogen, klinik deneyler için BAE'nin yanısıra Çin ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerle iletişim kurduğunu bildirdi.

Abogen'in, biyoteknoloji firması Walvax ve Çin’in askeri destekli bir araştırma kurumu ile birlikte geliştirdiği, büyük mutasyonları olmayan daha eski bir Corona virüsü tipine dayanan bir başka elçi RNA aşısının üçüncü faz deneyleri de Çin, Meksika ve Endonezya'da sürüyor.

Walvax ayrıca, Abogen'inkinden farklı bir tasarıma sahip, varyant hedefli bir elçi RNA aşısı geliştirmek için Şanghay merkezli RNACure firması ile ortaklık yürütüyor.

İnaktive edilmiş veya "öldürülmüş" Corona virüs içeren Omicron'a özgü Sinopharm'dan iki aşı adayı ve Sinovac'tan bir aşı adayı geçen haftalarda Hong Kong ve Çin'deki klinik deneyler için onaylanmıştı.

Sinopharm'ın yan kuruluşu Çin Ulusal Biyoteknoloji Grubu, dün yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Sinopharm’ın protein bazlı üçüncü bir aşı adayının yanısıra, firmanın iki inaktive edilmiş Omicron aşısı için klinik denemeleri onayladığını söyledi.

