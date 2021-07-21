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Çin'in Orta Kesimlerinde Son Bin Yılın En Yoğun Yağışları Görülüyor

21.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaleti yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle büyük oranda sular altında kaldı. Yetkililer, bölgede son bin yılın en yoğun yağışlarının görüldüğünü belirtiyorlar.

Çin'in Orta Kesimlerinde Son Bin Yılın En Yoğun Yağışları Görülüyor

Çin’in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaleti yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle büyük oranda sular altında kaldı. Yetkililer, bölgede son bin yılın en yoğun yağışlarının görüldüğünü belirtiyorlar.

Meteoroloji uzmanları önümüzdeki üç gün daha yağışların etkisini sürdüreceği uyarısında bulunuyorlar. 12 milyon kişinin yaşadığı Zhengzhou şehrinde şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu kişilerin şehrin metrosunda sele kapıldıkları belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de şehrin metrosunun sular altında kaldığı görülüyor. Metrodan çıkan bazı kişiler su seviyesinin omuzlarına kadar yükseldiğini zor kurtulduklarını anlatıyor.

Aşırı yağışlar ve sel nedeniyle şehirde çalışan elektrikli otobüslerin de durdurulduğu açıklandı. Bu sebeple çok sayıda kişinin metroya yöneldiğine dikkat çekiliyor.

Yetkililer bölgeye bir yılda düşen yağışın sadece bir gecede yağdığını söylüyorlar. Bu kadar yoğun bir yağışın bin yıldır görülen en yüklü miktardaki yağış olduğu ifade ediliyor.

Henan eyaletinde yaklaşık 100 milyon kişi yaşıyor. Ülkenin orta kısımında yer alan eyalet Çin’deki birçok tren yolunun da kesişim noktasında bulunuyor. Sel ve aşırı yağışlar nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinde sorunlar yaşanıyor. Ayrıca çok sayıda otoyolda ulaşıma kapanırken bölgedeki uçuşların büyük bir kısmı da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi ya da gecikmeli olarak yapılabiliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de yaptığı açıklamada aşırı yağışlar nedeniyle oluşan seller engellemekte zorluk çekildiğini söyledi.

Barajda çökme tehlikesi

Çok sayıda barajın da tehlikeli seviyede dolduğuna dikkat çekiliyor. Luoyang şehrinde bulunan barajda yaklaşık 20 metrelik bir taşma meydana geldiği açıklandı. Yetkililer barajın her an çökebileceğini belirtti. Şehirde yaşayan 100 bin kişi bölgeden çıkarıldı.

Zhengzhou şehrinde okulların kapatıldığı hastanelerin de hizmet vermekte zorlandığı belirtiliyor. Bölgedeki hastenelerde tedavi gören 600 kadar yoğun bakım hastasının başka bölgelere transfer edilmesine uğraşılıyor. Bazı çocukların Salı gününden buy ana kreş ve yurtlarda mahsur kaldıkları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

Şehirde çok sayıda sinema alışveriş merkezi dükkanlar ve kütüphanelerin sular altında kaldığı haber veriliyor.

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