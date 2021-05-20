Çin'in Ortadoğu'da istikrarsızlık kaygısı

Çin'in, ekonomik büyümesini sürdürmesi bölgedeki istikrara bağlı."Bana Çin'in Ortadoğu'daki ulusal çıkarlarının ne olduğu soruyorlar. Ben de, 'bölgede huzursuzluk ve çatışmaların olmaması' diyorum. Hükümete yakınlığı ile bilinen Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün (CIIS) Ortadoğu uzmanı Li Guofu DW 'ye yaptığı açıklamada, Çin'in Ortadoğu ile ilgili beklentilerini bu sözlerle dile getirdi. Li Guofu'ya göre, Çin ekonomik büyümesini sürdürebilmek için küresel düzeyde bir barış ve istikrar ortamına gereksinim duyuyor. Li Guofu, "Ortadoğu'daki huzursuzluk sadece bölge halklarının gündelik yaşamını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyanın istikrarı üzerinde çok olumsuz etkileri oluyor ve böylece Çin'in büyümesine de zarar veriyor" şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, İsrail ve Hamas arasında tırmanan şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlenecek olan Pekin'in diğer ülkelerle birlikte ortak bir deklarasyon hazırlanması için gösterdiği çaba ise ABD'nin itirazı nedeniyle sonuçsuz kaldı. Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki devletli bir çözüm elde etmek amacıyla diyaloğa duyulan ihtiyaca vurgu yapıyor.

Çin'in ekonomik çıkarları zedeleniyor Çin'in ekonomisi ve enerji arzı için Ortadoğu büyük bir rol oynuyor. Çin, petrol ve doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısını bu bölgeden sağlıyor. Milyarlarca euro değerindeki Çin ürünlerini Avrupa pazarına taşıyan konteyner gemilerinin de Süveyş Kanalı'ndan geçmesi gerekiyor. "İsrail-Hamas çatışması bölgenin temel sorunudur" diyen siyaset bilimci Li Guofu, adil ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirilmediği sürece bölgede huzursuzluğun devam edeceğini belirterek, bunun da Çin ile bölgedeki birçok ülke arasındaki ekonomik iş birliği üzerinde olumsuz bir etki yapacağının altını çizdi. Bununla birlikte İsrail, Pekin'in küresel ekonomik stratejisinde önemli bir rol oynuyor. İki ülke araştırma ve teknoloji alanlarında yakın iş birliği yapıyor. İsrail, Çin'in "yeni İpek Yolu" projesinin geliştirilmesinde de yer alıyor. Çinli yatırımcılar Kızıldeniz kıyısındaki Eilat ile Aşdod arasında liman ve şu anda askıya alınan demiryolu projelerinin içinde bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, Çin-İsrail ticareti 2020 yılında yaklaşık yüzde 19 artarak 17,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Filistin bölgeleriyle ticaret hacmi ise 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Filistinlilere sözlü destek Tayvan Ulusal Chi Nan Üniversitesi'nden Ortadoğu Uzmanı Bao Hsiu-Ping, DW'ye verdiği demeçte, Çin'in on yıllardır resmi olarak Filistinlilerin yanında yer almasına karşın bu desteğin esasen sözlü açıklamalarla sınırlı olduğunu belirtti. Bao, Pekin'in Filistinlilere büyük desteği olmadığını da kaydederek, en iyi ihtimalle bazı küçük silahlar sağladığını söyledi. Bao Hsiu-Ping, İsrail hükümetinin Çin medyasında ve üniversitelerinde yürüttüğü aktif kampanyalar neticesinde Çin halkının bir kısmının İsrail tarafında yer aldığına da vurgu yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Pazartesi günkü basın toplantısında Katar merkezli El Cezire televizyonundan bir muhabir, Çin'in İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini neden açıkça eleştirmediğini sordu. Bakanlık sözcüsü Zhao Lijian bu soruyu şöyle yanıtladı: