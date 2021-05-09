Çin'in Roket Açıklamasına Amerika’dan Eleştiri

Pekin, Çin’in en büyük roketinin kalıntılarının Hint Okyanusu’na düştüğünü açıkladı. Açıklamaya Amerika Uzay Komutanlığı’ndan tepki geldi, kalıntıların denize ya da karaya düştüğünün bilinmediği belirtildi.

Çin Uzay Ajansı roketin kalıntılarının Hint Okyanusu’na düştüğünü belirtti. Roketin atmosfere girdiğinde parçalara ayrıldığı ve Maldivler'in batısına düştüğü vurgulandı.

Roketin günlerdin nereye düşeceği tartışılıyordu. Amerikalı ve diğer yetkililer roketin parçalarının can kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulunuyordu.

Çin’in açıklamasına göre olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar gerçekleşmedi.

Amerikan Uzay Komutanlığı’ndan ise farklı bir açıklama geldi.

Açıklamada roketin Arap Yarımadası’ndan dünyaya giriş yaptığı belirtildi. Açıklamada, Çin’in roketin parçalarının düştüğünü açıkladığı yer teyit edilmedi, bunun yerine parçaların deniz ya da karaya düştüğünün belli olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca roket parçalarının nereye düştüğünün bu aşamada Amerikan Uzay Komutanlığı tarafından belirtilmeyeceği de vurgulandı.