Çin'in Şenzen şehri kedi ve köpek eti satışını yasakladı

Çin'de Şenzen şehri, kedi ve köpek eti satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

Karar, koronavirüs salgınının vahşi hayvan eti pazarından çıkması üzerine alındı. Yetkililer, vahşi hayvan eti tüketimi ve ticaretine karşı önlemler almaya başladı.

Kedi, köpek eti satışına getirilen yasak 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

Humane Society International (HSI) verilerine göre Asya'da yılda 30 milyon köpek öldürülüyor.

Ama köpek eti yemek Çin'de çok yaygın değil. Çin halkının çoğu hiç köpek yemediklerini ve yemek istemediklerini söylüyor.

Reuters'ın haberine göre Shenzhen Valisi "Köpekler ve kedilerin diğer hayvanlara kıyasla insanlarla daha yakın bir ilişkisi var. Köpek ve kedi tüketiminin yasaklanması Hong Kong ve Tayvan gibi diğer gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum" dedi.

Hayvan hakları destekçisi sivil toplum kuruluşu HSI karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

HSI Çin politikaları uzmanı Dr. Peter Li, Çin'de her yıl ortalama 10 milyon köpeğin ve 4 milyon kedinin öldürüldüğünü bu kararın hayvan ticaretinin sona erdirilmesi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.