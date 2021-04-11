Çin'in Sincan bölgesinde maden kazası: 21 kişi mahsur kaldı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir kömür madeninde gerçekleşen su baskınında 21 kişi mahsur kaldı.

Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fengyuan adlı madende su baskınını neyin tetiklediği bilinmiyor. Fakat olayın Cumartesi günü madendeki ekipman yenileme faaliyetleri sırasında olduğu belirtiliyor.

Su baskını sırasında içerde 29 madenci bulunuyordu. Bunlardan sekizi kurtulmayı başardı.

Çin devlet televizyonu CCTV kurtarma ekibinin, madencilerin yerini belirlediğini aktardı.

Bunlardan 12'si bir platformda, sekizi bir diğer platformda, biri ise bir kaçış yolu üzerinde bulunuyor.

Madendeki su baskını nedeniyle elektrik ve iletişim hatlarının kesilmesi, kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

Ekipler içeri hava pompalayıp içerdeki suyu da dışarı pompalamaya çabalıyor.

Güvenlik önlemlerinin sıklıkla ihlal edildiği Çin'de maden kazaları dünyanın geri kalanındaki kadar nadir değil. Aralık'ta 23 madenci, bir kömür madenindeki karbon monoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ocak'ta ise bir altın madenindeki patlama sonucu 10 madenci ölmüştü.

Patlamada hayatta kalan 11 madenci ise iki hafta boyunca yer altında sadece su içerek hayatta kaldıktan sonra kurtarılabilmişti.

