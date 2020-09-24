Çin'in Sincan bölgesinde 'Uygurların tutulduğu 380 gözaltı kampı tespit edildi'

Avustralyalı bir düşünce kuruluşu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerini gözaltında tuttuğu 400'e yakın kamp inşa ettiğini ve onlarcasının inşaatının son iki yıldır devam ettiğini açıkladı.

Bu bulguların, bu kampların varlığını inkar eden ve "yeniden eğitim" sistemi olarak adlandırdıkları kamplara giden çoğu insanın "topluma geri döndüğüne" dair Çinli yetkililerin açıklamaları ile çeliştiği belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün (ASPI) elde ettiği uydu fotoğrafları, Çin'in batısındaki Sincan bölgesinde yer alan kampların 14'ünün inşasının devam ettiğini gösteriyor.

ASPI, 2017'den bu yana Sincan'da 380 gözaltı kampı kurulduğunu ve bunların bir kısmının düşük güvenlikli yeniden eğitim kampı, bazılarının ise yüksek tahkimli cezaevleri olduğunu belirtiyor.

Daha önceki araştırmalarda kampların sayısı 200'lü rakamlarla ifade ediliyordu. Araştırmacılar ayrıca gözaltı merkezlerinin çoğunu tespit ettiklerini belirtiyor.