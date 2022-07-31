Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları İstanbul'da protesto edildi

İSTANBUL - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına dikkati çekmek için dünya genelinde düzenlenecek "Soykırımı Hemen Durdur" kampanyası kapsamında Fatih'te basın açıklaması yapıldı.

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliğince Saraçhane Parkı'nda yapılan basın açıklamasına çok sayıda kişi katıldı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Türk bayraklarıyla slogan atan gruptakiler, "Soykırımı Hemen Durdur" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşan Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdüsselam Teklimakan, 100'den fazla Müslüman örgüt, aktivist ve akademisyenin katıldığı "Stand4Uygurs -Uygurlar için ayağa kalk" sloganlı uluslararası kampanya kapsamında toplandıklarını söyledi.

Teklimakan, Doğu Türkistan halkının 70 yılı aşkındır insan hakları ihlallerine maruz kaldığını, 3 milyondan fazla insanın sebepsiz yere toplama kamplarına kapatıldığını belirterek, tüm bu suçların ideolojik olarak İslamofobi ve ırkçılığa dayandığını savundu.

Çocukların ailelerinden zorla alındığını, evlat edindirildiğini veya "Melekler Yuvası" adı verilen çocuk kamplarına hapsedildiğini anlatan Teklimakan, "Bugün Doğu Türkistan’da 15 binden fazla cami yıkıldı veya gece kulübüne dönüştürüldü. İslam veya kültürel kimlikle ilgili her şey terörün alameti olarak belirlenip yok edildi. Çinli yerleşimcilerin sayısı arttıkça Doğu Türkistanlıların nüfusu azaltıldı. Bunlar kesinlikle katliam ve soykırımdır." dedi.

Teklimakan, buna karşılık Çin menşeli ürünlerinin boykot edilmesini talep ederek, uluslararası kuruluşlardan, insan hakları örgütlerinden ve tüm devletlerden Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalara karşı tutumlarını açıkça ifade etmelerini istedi.

Basın açıklamasının Arapça ve İngilizce de okunduğu etkinlikte parka gelen Uygurlu bir ressam "Soykırımı Hemen Durdur" kampanyasına ilişkin resim çizdi.

