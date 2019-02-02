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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 03:49 | Son Güncelleme

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
çin deprem Sincan Uygur Özerk Bölgesi

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