PEKİN (AA) - Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Sincan bölgesine bağlı Kaşgar vilayetinin Feyzivat ilçesinde yakınlarında 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından bölgede 3 şiddetinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

