Çin'in Sincan'daki politikalarına karşı tek başına gösteri yapıyor

Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkati çekmek ve oradaki Uygur Türklerinin sesini dünyaya duyurabilmek için gösteri yaptığını ifade eden Gheni, "Çin, Uygur Türklerinin internet ve telefonlarını kapatarak yurt dışı ile bütün irtibatlarını kesti. Annem, babam ve akrabalarımla bir buçuk yıldır irtibat kuramıyorum. Sessiz kalmış insanların sesini dünyaya duyurmak için her hafta sonu tek başıma gösteri yapıyorum." dedi.

Gheni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Hollanda'da yaşadığını ve bir laboratuvarda araştırmacı olduğunu söyledi.

Amsterdam'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Soest kentinden gelerek yaptığı gösterilerde, Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesindeki uygulamalarını anlatan ve bu ülkeye boykot çağrısının yer aldığı bildiri dağıtan Gheni, konuya ilişkin şikayetini dile getirdiği Avrupa Parlamentosu İnsan hakları Alt Komitesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu için hazırladığı dilekçeye imza topluyor.

Gheni, Doğu Türkistan'ın önceden özgür bir memleket olduğunu vurgulayarak, "Doğu Türkistan, 1949'dan sonra Çin tarafından işgal edildi. Orada 3 milyondan fazla Uygur toplama kamplarında kalıyor. Milyonlarca Uygur kadını Çin vatandaşı erkeklerle zorla evlendiriliyor. Bu ve buna benzer yapılan zulümleri buradaki insanlara anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Aldığı tepkilerin genelde olumlu olduğunu ve insanların Doğu Türkistan'ın varlığını bilmediklerini dile getiren Gheni, "İnsanlar, Çin'in yaptığı etnik temizlik ve soykırımı duyunca şoke olduklarını ve çok üzüldüklerini belirterek Uygurlara yardımcı olmak istediklerini söylüyorlar ve bunu nasıl yapabileceklerini soruyorlar." diye konuştu.

Gheni, şunları kaydetti:

"Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yaptığı zulmü, AP İnsan Hakları Alt Komitesi ve Birleşmiş Milletlere şikayet etmek için 4 madde içeren bir dilekçeye imza topluyorum. Bu zamana kadar 4 binden fazla imza topladım. Bunun dışında imza atanlara beyaz bir kumaşa 55 farklı dilde 'Doğu Türkistan'a özgürlük' ve 'Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatılsın' gibi mesajlar yazdırdım. Geçen sene Hollanda Parlamentosu önünde de Çin'in Doğu Türkistan politikalarına dikkati çekmek için burada yaptığım gibi 5 gün boyunca tek kişilik gösteri yaptım. Zulüm bitene kadar gösteri yapmaya devam edeceğim."