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Çin'in Sincan'daki politikalarına karşı tek kişilik gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 23:51 | Son Güncelleme

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla Amsterdam'da gerçekleştirilen gösterinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Uygur Kültür Günü etkinliği düzenlendi - Tek başına gösteri yapan Uygur Abdurehim Gheni: - "Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm bitene kadar gösteriye devam edeceğim. Gösterinin ikinci yılında yeni ve farklı faaliyetler yapacağım" - "Dünyanın her yerinden insanlar sosyal medya üzerinden beni takip ederek yaptığım gösteriyi destekliyor"

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da yaşayan Uygur Abdurehim Gheni, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla tam bir yıldır başkent Amsterdam'da tek başına gösteri düzenliyor.

Gheni'nin her hafta sonu Dam Meydanı'nda yaptığı gösterinin birinci yıl dönümü nedeniyle meydanda iki günlük Uygur Kültür Günü etkinliği düzenlendi.

Turistlerin sıklıkla uğradığı meydandaki etkinlikte, bölgede yaşananları anlatan pankartlarla Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine işaret edilerek müzikler eşliğinde uygur kültürü tanıtıldı.

Amsterdam'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Soest kentinde yaşayan Gheni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene 23 Haziran'da başladığı ve tek başına yaptığı protesto gösterisine, Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesindeki uygulamaları son bulana kadar devam edeceğini söyledi.

Bir yıl boyunca Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini anlatan Gheni, "Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu için hazırladığım dilekçeye 5 binden fazla imza topladım. Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm bitene kadar gösteriye devam edeceğim. Dilekçeye imza atanlara beyaz bir kumaşa 75 farklı dilde 'Doğu Türkistan'a özgürlük' ve 'Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatılsın' gibi mesajlar yazdırdım." dedi.

Birinci yıl dönümü nedeniyle birçok Türk derneğinin ve Uygur arkadaşlarının kendisine destek verdiğini aktaran Gheni, "Bundan dolayı çok memnun oldum. Gösterinin ikinci yılında yeni ve farklı faaliyetler yapacağım. Yurtdışında da farklı gösteriler yapacağım. Ağustosta Fransa'nın Paris kentinde yine tek başına Çin'in zulmüne karşı 3 gün gösteri düzenleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Gheni, bir yıl boyunca gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın her yerinden insanlar sosyal medya üzerinden beni takip ederek yaptığım gösteriyi destekliyor. Gösteriye devam etmemi istiyorlar. Bulundukları ülkelerde ise gösteri ve konferans gibi farklı faaliyetlerle Uygurların dertlerini anlatarak ellerinden geldiği kadar sesimiz olacaklarını yazıyorlar. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

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