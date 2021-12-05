‘‘Çin’in Tayvan Yakınındaki Uçuşları Provaya Benziyor’’

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Cumartesi günü Çin ordusuna ait jetlerin Tayvan yakınında yaptığı uçuşların ‘‘prova’’ gibi göründüğünü söyledi ancak Pekin’in bu operasyonları hayata geçirmesini beklediği yönünde bir işaret vermedi.

Çin’in son bir yılda bu tür uçuşların sayısını arttırması son dönemde bölgede gerilimi tırmandırmıştı.

Austin California’da Reagan Ulusal Savunma Forumu’nda yaptığı açıklamada ‘‘Varsayımda bulunmak istemiyorum ancak bunlar prova gibi görünüyor’’ sözlerini kullandı.

Çin, güç kullanarak Tayvan’ı kontrolu altına alma seçeneğini dışlamıyor. Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu ve özgürlüğü ile demokrasisini koruyacağını belirtiyor.

Ancak Tayvan Çin’le çatışma istemediğini her fırsatta dile getiriyor.

Austin Çin’in Tayvan yakınındaki askeri faaliyetlerinin kaygı verici olduğunu söyledi. Austin, ABD’nin “Tek Çin” politikasına bağlılığını hala sürdürdüğünü ancak Tayvan'ın kendini savunma yeteneğini desteklemeye de çalıştığını belirtti.

ABD’nin rekabetten korkan bir ülke olmadığını belirten Austin, ‘‘Bu sorunun üstesinden güvenle ve kararlılıkla geleceğiz, panik ve kötümserlikle değil’’ diye konuştu.

‘‘NATO’nun Asya versiyonunu oluşturmaya ya da Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalışmıyoruz’’ diyen Austin, ‘‘Bunun yerine özgür, istikrarlı ve açık bir uluslararası sistem için uğraşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Pentagon’un son küresel konum değerlendirmesinde ABD’nin dünya genelindeki askeri konuşlanmasında değişiklik görülmezken Guam ve Avustralya civarında bazı altyapıların iyileştirilmesi maddesi yer alıyordu.

Eylül ayında ABD, Avustralya ve İngiltere ile güvenlik, diplomasi ve savunma işbirliği konusunda Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir ortaklık açıklamıştı. AUKUS ortaklığı çerçevesinde Avustralya'nın nükleer denizaltı satın alması ve ABD’nin Avustralya’da rotasyondaki birliklerinin sayısını arttırması yer alıyor.

