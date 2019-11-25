Çin’in Toplama Kamplarına İlişkin Gizli Belgeler Yayınlandı

Çin hükümetinin Uygurlar ve diğer azınlıkları tuttuğu toplu kampların nasıl işlediği ve buralarda azınlıklara uygulanan baskılara ilişkin ayrıntıların yer aldığı gizli belgeler medyaya sızdırıldı. Belgeler dünya genelindeki belli başlı medya kuruluşları tarafından yayınlandı.

Washington Post’ta yayınlanan habere göre eski mahkumlar, insan hakları örgütleri ve gazetecilerin ortaya attığı kanıtlar, Çin hükümetinin çoğu Müslüman Uygur olmak üzere kamplarda tuttuğu bir milyondan fazla etnik azınlığı “mesleki eğitim girişimi” kisvesi altında ideolojik baskıya tabi tuttuğunu ortaya koyuyor. Dün yayınlanan ve Çin hükümetinin kendi gizli talimatlarını içeren belgeler, hükümet içindeki ağır gizlilik kültürünü su yüzüne çıkarıyor.

Adı bilinmeyen bir kişinin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’na verdiği belgeler, Çin’in Uygurlar’ın yoğun olarak yaşadığı Sincan bölgesinde azınlıkların kültürünü, dilini ve dinini ortadan kaldırmak için yürüttüğü çabaları gözler önüne seriyor. Bu çabalar en çok Çin hükümetinin bölgesel karmaşa çıkarmakla suçladığı Müslüman Uygurlar’ı hedef alıyor. Kamuoyunun ilk kez haberdar olduğu bir kılavuz, üç yıllık toplama kamplarının nasıl işlediğinin ayrıntılarını aktarıyor. Dört istihbarat brifingiyse toplama kamplarına gönderilecekleri belirlemek için yürütülen geniş kapsamlı gözetleme sistemine ışık tutuyor.