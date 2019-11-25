Çin’in Toplama Kamplarına İlişkin Gizli Belgeler Yayınlandı

Çin hükümetinin Uygurlar ve diğer azınlıkları tuttuğu toplu kampların nasıl işlediği ve buralarda azınlıklara uygulanan baskılara ilişkin ayrıntıların yer aldığı gizli belgeler medyaya sızdırıldı. Belgeler dünya genelindeki belli başlı medya kuruluşları tarafından yayınlandı.
Washington Post’ta yayınlanan habere göre eski mahkumlar, insan hakları örgütleri ve gazetecilerin ortaya attığı kanıtlar, Çin hükümetinin çoğu Müslüman Uygur olmak üzere kamplarda tuttuğu bir milyondan fazla etnik azınlığı “mesleki eğitim girişimi” kisvesi altında ideolojik baskıya tabi tuttuğunu ortaya koyuyor. Dün yayınlanan ve Çin hükümetinin kendi gizli talimatlarını içeren belgeler, hükümet içindeki ağır gizlilik kültürünü su yüzüne çıkarıyor.
Adı bilinmeyen bir kişinin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’na verdiği belgeler, Çin’in Uygurlar’ın yoğun olarak yaşadığı Sincan bölgesinde azınlıkların kültürünü, dilini ve dinini ortadan kaldırmak için yürüttüğü çabaları gözler önüne seriyor. Bu çabalar en çok Çin hükümetinin bölgesel karmaşa çıkarmakla suçladığı Müslüman Uygurlar’ı hedef alıyor. Kamuoyunun ilk kez haberdar olduğu bir kılavuz, üç yıllık toplama kamplarının nasıl işlediğinin ayrıntılarını aktarıyor. Dört istihbarat brifingiyse toplama kamplarına gönderilecekleri belirlemek için yürütülen geniş kapsamlı gözetleme sistemine ışık tutuyor.
Uzmanlara göre söz konusu kılavuz, “öğrenci” olarak nitelenen tutukluların Çin kültürüne asimilasyonu ve tutukluların sıkı gözetim altında tutulması için oluşturulan sistemin ayrıntılarını ortaya koyuyor. “Mesleki eğitim” ise tutukluluğun birinci yılından önce verilmiyor.
Çin’deki toplama kamplarını araştıran insan hakları örgütü Komünizm Kurbanları Anıtı Vakfı’ndan Adrian Zenz, sızdırılan resmi belgelerin Çin’deki geniş çaplı insan hakları ihlallerini doğruladığını söylüyor. Zenz bu konuda, “Bir hükümet yüz görgü tanığının söylediklerini inkar edebilir, sahte haber diye niteleyebilir. Ama kendi içinde yaşanan iletişimi inkar edemez” diyor.
Öte yandan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, Çin hükümetinin sızdırılan belgeleri “saf sahtecilik” olarak nitelediği bir açıklaması olduğunu kaydediyor. Hükümet açıklamasında bir zamanlar şiddetin hakim olduğu “savaş alanı” Sincan’da barış sağlandığı belirtiliyor. “Eğitim merkezi” olarak tanımlanan kampların kurulmasına gerekçe olarak“ayrılıkçı Uygurların karıştığı saldırılardan sonra başlatılan terörle mücadele gereksinimi” gösteriliyor.
Washington’daki Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, 17 medya grubuyla işbirliği yaparak Çin hükümetine ait belgeleri internette yayınladı. Konsorsiyum, belgeleri doğrulatmak için uzmanlarla yapılan görüşmeleri, Çin devletinin kamuoyuna yaptığı açıklamaları ve imzaların gerçek olduğuna ilişkin yapılan teyitleri kullandığını bildiriyor. Kamplarda daha önce kalanlarla yapılan görüşmeler de bulguların doğrulanmasında etkili oldu.
Gazeteye göre belgelerin sızdırılması, Çin hükümetinin kampların gerçek niyetini saklama çabalarında ortaya çıkan çatlakları ortaya koyması açısından da önemli.
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