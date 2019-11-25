Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir İngiliz vatandaşı tarafından gönüllü olarak Fethiye Müzesi'ne verilen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait iki kültür varlığını törenle teslim etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin katılımlarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde eserlerin iadesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, kültür varlıklarının, geçmişi aydınlatan, taşıdıkları sanatsal değerin yanı sıra bilim hayatına da katkıları olan büyük eserler olduğunu söyledi.

Kültür varlıklarının, bilimsel ve sanatsal açıdan tüm insanlığın ortak değerleri olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Ersoy, bu eserlerin mülkiyetinin devletlere ait olduğunu ve eserlerin mülkiyet hakkına karşı gelinmesinin hem hukuk hem de etik dışı bulduğunu ifade etti.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin birçok alanda işbirliği yaptığına işaret eden Ersoy, kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığının önlenmesinin de bu alanlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Ersoy, "Her iki ülke de kültür varlıklarının kanunsuz ithalinin, ihracının ve mülkiyet transferinin önlenmesiyle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin 1970'de UNESCO sözleşmesine taraftır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2009'da kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için ikili anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmanın 10'uncu yılına denk gelen ve bugün hep birlikte olmamıza vesile olan konu ise hepimiz için mutluluk kaynağıdır." ifadesini kullandı.