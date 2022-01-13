Çin'in Uçuşları Durdurmasına ABD'den Tepki

ABD’den Çin’in Corona virüsü salgını nedeniyle uçuşları iptal etme uygulamasına tepki geldi. Biden yönetimi, ABD’nin de misilleme yapabileceği uyarısında bulundu.

Son günlerde Çin, ABD’den gelen bazı yolcularda Corona virüsü COVID-19’a rastlandığı gerekçesiyle ABD’nin bazı şehirlerden Çin’e yapılacak uçuşları askıya aldı. Şu ana kadar 70’ten fazla uçuşun askıya alınması üzerine ABD yönetimi duruma tepki gösterdi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Çin’in eylemleri ABD ve Çin arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşması’na uygun değil. Bu noktada biz de Çin hükümetiyle görüşüyoruz ve düzenleyici önlemler almak hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.

Çin son olarak dün ABD’den yapılacak 6’dan fazla uçuşun daha iptal edilmesine karar verdiklerini duyurmuştu. Bu uçuşlar arasında Amerikan United Havayolları’nın önümüzdeki günlerde San Francisco’dan Şangay’a ve Çin Southern Havayolları’nın Los Angeles’tan Guangzhou’ya yapacağı uçuşlar da bulunuyor.

Çin’in ABD Büyükelçiliği, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. ABD ve Çin arasında 3’ü ABD’li 4’ü Çinli olmak üzere 7 havayolu şirketi haftada 20 civarında uçuş gerçekleştiriyor.

Çin benzer şekilde gelen yolcularda Corona virüsü tespit edildiği gerek.esiyle son olaral Fransa ve Kanada’yla arasındaki bazı uçuşları da iptal ettiğini açıkladı.

