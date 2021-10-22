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Çin'in Uygur Politikasını Eleştiren Ülkeler Artıyor

22.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM’ye üye 40'tan fazla ülke, Çin'in etnik Uygurlar ve diğer Türki Müslümanlar’a yönelik muamelesinden duyduğu kaygıyı ifade etti. Yazılı açıklamaya Türkiye de ilk kez imza attı

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 40'tan fazla ülke, yayınladıkları resmi açıklamada, Çin'in yarı özerk Şincan bölgesindeki etnik Uygurlar ve diğer Türki Müslümanlar’a yönelik muamelesinden duyduğu kaygıyı ifade etti.

Fransa'nın BM Özel Temsilcisi Nicolas de Rivière, 43 ülke adına yaptığı açıklamada, "İnsan hakları ihlalleri, işkence, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet ve çocukların zorla ailelerinden ayrılması gibi genel ve sistematik uygulamalar var. Dini inanç, seyahat, ifade özgürlüğünün yanısıra Uygur kültürü de ağır kısıtlamalara tabi tutuluyor" dedi.

Ülkeler, yaptıkları ortak açıklamada, Uygurlar'ı ve diğer azınlıkları hedef alan "geniş kapsamlı gözetleme" uygulamasına ilişkin kaygılarını da dile getirdi. "Dini ve etnik azınlıkların topluca baskı altına alındığını" kaydeden BM üyesi 43 ülke, Çin'e, İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Şincan'a erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

İnsan hakları örgütleri ve bazı ülkeler, Çin'i, bir milyondan fazla Uygur'u gözaltı kamplarına göndermekle suçluyor. Pekin, bu kampların, dini aşırıcılık ve terör saldırılarının durdurulması amacıyla kurulan "mesleki eğitim merkezleri" olduğunu iddia ediyor.

BM Genel Kurulu'ndaki insan hakları komisyonunda yapılan açıklamaya imza atan ülkelerin sayısı ve çeşitliliği, son yıllarda bir grup Batılı ülkenin Pekin'e baskıyı pekiştirmek için daha fazla ülkenin katılımını talep etmesi üzerine arttı.

Türkiye de imzacı ülkeler arasında

Türkiye ilk kez bu ülkelere katılırken Afrika ülkeleri Liberya ve Eswatini (eski adıyla Swaziland) de açıklamaya imza attı. Ancak Çin'le yakın bağları olan Suudi Arabistan ve Pakistan gibi nüfusu Müslüman olan ülkeler, imzacı olmadı.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi, 43 ülkenin Şincan'daki durumla ilgili değerlendirmesini "temelsiz" olarak niteledi.

”ABD'ye ve diğer ülkelere şunu söyleyeyim, bayat yalanlarınız tamamen temelsiz” diyen Çinli temsilci Zhang Jun, "Şincan istikrarın, kalkınmanın ve refahın tadını çıkarıyor. Çin halkının hayatı her gün daha iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Zhang, çok sayıda ülkenin Pekin'e destek verdiğini ve insan hakları kisvesi altında başka ülkelerin içişlerine karışılmasını eleştirdiğini kaydetti.

Çin'e destek veren ve kendileri de kötü insan hakları siciline sahip olan bazı ülkeler Belarus, Eritre, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Venezuela.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uzun süre önce Şincan'ı ziyaret etme talebinde bulunmuş ancak Bachelet'in ziyaretinin şartları, yıllardır belirlenememişti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang, komisyon toplantısından sonra düzenlenen bazın toplantısında, "Şincan'ın kapıları her zaman açık" dedi ve çok sayıda diplomat, gazeteci ve dini liderin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Zhang, "Çinliler'in mutlu yaşamları ve yüzlerindeki gülümseme, Çin'deki insan haklarının en iyi göstergesidir" şeklinde konuştu.

İnsan Hakları Gözlem örgütü, Pekin'in Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik politikalarını kınayan ülkelerin sayısının artmasının Çin'i kaygılandırması, baskı altında tuttuğu topluluklar içinse bir umut kaynağı olması gerektiğini bildirdi.

İnsan Hakları Gözlem'in BM Direktörü Louis Charbonneau, "BM'deki tüm bölgesel gruplar ilk kez Şincan'daki ihlallerin durdurulması ve BM gözlemcilerinin derhal bölgeye erişiminin sağlanması çağrısı yapmak için birlik oldu" dedi.

Louis Charbonneau, "Üye ülkeler, Şincan'da işlendiği iddia edilen insanlık suçlarının resmi yollardan soruşturulması için uluslararası bir komisyon kurmalı ve sorumluların hesap vermesinin yollarını aramak için tavsiyelerde bulunmalı" şeklinde konuştu.

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