HABER

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 16:18 | Son Güncelleme

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Nevşehir'de, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen eylemde, başta Kırşehir İnsani Yardım Vakfı (İHH) olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşlarının başkanları açıklama yaptı.

Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili pankartların açıldığı eylemde konuşan Kırşehir İnsani Yardım Vakfı Başkanı Seyfettin Cerit, Çin'in insanlık dışı uygulamalarının tüm dünyaya yüksek sesle duyurulması gerektiğini belirtti.

Çin'in, kendi yasalarına ve taraf olduğu uluslararası yasalara aykırı şekilde açtığı politik eğitim kamplarını derhal kapatması gerektiğini vurgulayan Cerit, şöyle devam etti:

"Bu kamplarda isteği dışında tutulan insanların maddi ve manevi kayıpları karşılanmalıdır. Doğu Türkistan'da devam eden demografik değişikliklere son verilmeli ve Uygurlardan müsadere edilen topraklar ve mülkler geri verilmelidir. Uygurlara uygulanan yurt dışı yasağı ve yurt dışındaki Uygurların Çin'e girişine uygulanan yasaklar kaldırılmalıdır. İletişim ve haber alma özgürlüğü sağlanmalıdır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin, uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı, uluslararası toplumu Myanmar ve Gambiya örneğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir."

- Nevşehir

Nevşehir'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan Milli İrade Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Mustafa Özdemir, Müslüman Uygur Türklerinin Çin yönetimince çeşitli hak ihlallerine maruz bırakıldığını vurguladı.

Özdemir, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Chen Chuanguo'nun 2017 nisan ayından itibaren Doğu Türkistan halkını, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamalarının Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına geldiğini dile getirdi.

Uygulanan işkencelerin insanlık dışı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Çin yönetiminin bütün Uygurları suçlu kabul ettiği, din ve geleneklerine bağlı Uygurları terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Kamplardan çıkmayı başaranların ifadelerine göre, toplama kamplarında mahkumlara kötü muameleler yapılmaktadır." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının Doğu Türkistan'ı ziyaret etmelerine olanak sağlanması gerektiğini ifade eden Özdemir, Çin'in, uluslararası hukuka aykırı sergilediği uygulamaların hesabını uluslararası mahkemelerde vermesi için çalışma yapılmasını da istedi.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
İnegöl Belediyesi’nden 7 milyonluk araç yatırımıİnegöl Belediyesi’nden 7 milyonluk araç yatırımı
İnegöl Belediyesi’nden 7 milyonluk araç yatırımıİnegöl Belediyesi’nden 7 milyonluk araç yatırımı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Türkistan Nevşehir protesto

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

Diyanet duyurmuştu... Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Karar sonrası tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması: Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

Küçük Menderes'ten acı haber... Oynadığı sulama kuyusuna düşerek boğuldu

Küçük Menderes'ten acı haber...

Bahçelievler’de öğretmenden öğrencilere darp iddiası! Veliler ayaklandı

Okulda korkunç iddia! Veliler ayaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.