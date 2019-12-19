Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası Washington'da tartışıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen panelde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlalleri olduğunu dile getiren katılımcılar, "ABD bu sürece sessiz kalmamalı" görüşünde birleşti.

Washington merkezli Hudson Enstitüsü tarafından organize edilen "Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlalleri ve ABD'nin cevabı" başlıklı panele, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback, gazeteci Bethany Allen-Ebrahimian, Hudson Enstitüsünden Eric Brown ve Nina Shea, Uygur İnsan Hakları Projesi Başkanı Nury Turkel ve araştırmacı Adrian Zenz katıldı.

Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını eleştiren Brownback, "Çin sadece dini inançlarla savaşmıyor, aynı zamanda hakikatle ve uluslararası normlarla da mücadele ediyor. Sincan'da olan şey açıktır; İslam inancını oradan silmek için tasarlanmış baskıcı bir kampanya." ifadelerini kullandı.

Sam Brownback, Sincan'da yaşananlara tanık olan birçok kişiyle görüştüğünü, duyduklarının kendisini çok etkilediğini ve ABD yönetiminin süreci çok yakından takip ettiğini belirtti.