Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları Berlin'de binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi

Dolkun İsa, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, Alman hükümetinden Çin'e baskı yaparak Uygurlara destek olmasını ve söz konusu kampların kapatılmasını istediklerini dile getirdi.

İsa, yaklaşık 3 milyon Uygur'un Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığını, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediğini ifade etti.

Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin zulmü nedeniyle hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan eylemde daha sonra Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa konuştu.

Dünya Uygur Kongresi tarafından Çin'in Berlin'deki büyükelçiliği önünde organize edilen protestoya yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İsa, ''3 milyon Uygur toplama kamplarında. Toplama kamplarının kapatılması için Almanya Çin'e baskı uygulamalı.'' dedi.

Dolkun İsa, Çin'in Uygurları sırf Müslüman oldukları için tutukladığını ve sistematik bir şekilde asimile etmeye çalıştığını savundu.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de Uygurlara işkence uygulandığını, ailelerin parçalandığını ve dinlerini yaşayamadığını kaydetti.

Çin'in Kuran-ı Kerim ve diğer dini kitapları sosyalist kuramlara göre uyarlamak istediğini anlatan Kesici, bunun insan hakları ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Burhan Kesici, Alman hükümetine de çağrıda bulunarak, Uygurların özgürlüğüne kavuşması için çaba sarf etmesini istedi.

