Çin'in Uzay Aracı Mars Yüzeyine İniş Yaptı

Çin’in insansız uzay aracı, Mars’a iniş yaptı. Çin ABD’nin ardından kızıl gezegene uzay aracı indiren ikinci ülke oldu.

Çin resmi haber ajansı Xinhua “Tianwen-1 isimli uzay aracının Mars’a başarılı bir iniş gerçekleştirdiğini ve Mars’a Çin’in ayak izlerini taşıdığını” haber verdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de görevin başarılı şekilde yerine getirilmesinden dolayı bir tebrik mesajı yayımladı.

Çin Uzay Ajansı, uzay aracının Mars’ın yörüngesine girdikten üç saat sonra modülün ayrılarak gezegenin yüzeyine başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zhurong isimli araç, Mars’a indikten sonra 17 dakikalık süreçte güneş panellerini ve antenini açtı ve ardından 320 milyon kilometre uzaktan dünyaya ilk sinyallerini yolladı. Zhurong, Çin’in ateş tanrısına verilen isim olarak biliniyor. Aracın üzerinde yüksek çözünürlüklü bir topografik kamera da bulunuyor.

Zhurong, Mars gezegeninin yüzeyine ve atmosferine ilişkin çalışmalar yapacak ve gezegende hayat izi arayacak. Aracın üzerindeki radarla Mars gezegeni tabanında su izleri taranacak.

Zhurong uzay aracını Mars’a taşıyan roket geçen yıl Temmuz ayında Çin’in Hainan adasından uzaya fırlatılmıştı.

Çin uzay araştırmaları kapsamında Ay’a da insanlı bir üs kurmayı planlıyor.

