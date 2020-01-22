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  4. Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak.

Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak.


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